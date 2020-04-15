Jaguar и Land Rover нашли способ скрасить досуг людям на самоизоляции

Фото: digitalnitrend.cz
Коронавирусная пандемия подрывает не только мировую экономику, но и привычный уклад жизни рядовых граждан, вынужденных проводить время в самоизоляции и запертых, по сути, в четырех стенах. Британские бренды Jaguar и Land Rover, как узнал портал «АвтоВзгляд», предлагают своим поклонникам один из интересных способов скрасить досуг.

Компания Jaguar Land Rover создала два буклета с раскрасками, скачать которые можно бесплатно на российских официальных сайтах марок. Книжка от Jaguar составлена из девяти изображений, где главными персонажами выступают кроссоверы и седаны, представленные сегодня в продуктовой линейке, а также гоночный болид.

В брошюре Land Rover основное внимание уделяется возрожденному внедорожнику Defender, чей старт продаж в России ожидается в 2020 году. Но стоит напомнить, что черно-белые рисунки для раскрашивания предлагают еще два премиальных бренда.

Как уже упоминал портал «АвтоВзгляд», первыми раскраски выпустили компании Audi и Mercedes-Benz. А Nissan, кстати, нашла более оригинальный способ провести время и заодно расслабиться, предложив клиентам онлайн-сервис для медитации.

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15 апреля 2020
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