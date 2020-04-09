Jaguar Land Rover продлил в России гарантию на свои авто из-за коронавируса

Британцы пошли на уступки владельцам автомобилей Jaguar и Land Rover, чей срок эксплуатации или пробег подошли к плановому техобслуживанию во время режима самоизоляции. Автостроитель позволяет прибавить к ним еще 2 месяца или 2000 км в зависимости от того, что наступит быстрее.

Кроме того, бренды продлевают и гарантийные сроки, если они завершаются с 1 апреля по 31 мая 2020 года. Бесплатный предусмотренный договоренностями ремонт таких авто можно будет сделать еще в течение двух месяцев после, то есть с 1 июня по 31 июля.

Стоит напомнить, что в некоторых регионах официальные сервисы продолжают работать в дежурном режиме. А так же в силе остаются условия программы «Помощь на дорогах»: владельцы, участвующие в это программе, по-прежнему могут консультироваться у специалистов, вызывать эвакуатор или получать ремонт на месте, если это необходимо.

Кстати, помимо британских брендов, о своих клиентах позаботились и другие автостроители. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», условия обслуживания на время «коронавирусных» выходных пересмотрели KIA, Hyundai, Genesis, Haval и Chery.