Как власти искусственно ограничивают передвижение граждан на личных авто до 11 мая

Хотя сразу оговоримся, что продление закончивших свое действие цифровых пропусков, выдаваемых в том числе и журналистам для беспроблемной езды по служебному удостоверению, прошло без проблем. Более того, в ряде случаев эти электронные «аусвайсы» пролонгировались автоматически, без каких-либо манипуляций на ресурсе nedoma.mos.ru. Однако у большинства автовладельцев, вынужденных работать до 11 мая, не все прошло так гладко. Если вообще прошло!..
Так, значительное число наших читателей жаловались, что не смогли продлить ранее полученные цифровые пропуска для работающих, поскольку система начинала утверждать, что указан неправильный ИНН работодателя, или последний вообще не включен в реестры предприятий, имеющих право функционировать в затянувшиеся «коронавирусные каникулы». При этом искателю заветного QR-кода предлагается проверить последний факт, пройдя по предлагаемой ссылке.
Но даже когда придуманная кудесниками из столичной мэрии схема подтверждала, что и ИНН в порядке, и контора не внесена в «черные списки», пропуск все-равно не выдавался и человеку предлагалось пройти всю инициацию заново. И так до бесконечности. Понятно, что большинству пользователей в конце концов надоедало несколько часов к ряду находиться в шкуре того самого белого бычка, и они отказывались от попыток «оцифроваться».
А пятого мая, когда вчерашние неудачники попытались оформить новые пропуска, их ждал следующий сюрприз от команды Собянина: СМС с кодом, высылаемым для завершения процедуры получения цифрового пропуска, на указанный заявителем телефонный номер просто не приходил. Ни с первой попытки, ни со второй, ни с третьей… В итоге требуемая эсэмэска все-таки добиралась до адресата, но через час-полтора, когда уже не имела никакого смысла и процесс надо было начинать с начала.
Кроме того, продолжается игра столичного градоначальства с ИП, ИНН которых nedoma.mos.ru то видит, то не видит, до выдает на них пропуска, то аннулирует, то опять восстанавливает.
Ну а вишенкой на торте становятся штрафы в размере 5000 рублей, продолжающие приходить моторизованным гражданам от камер фото- и видеофиксации за нарушение режима самоизоляции и выезд на дороги без (или оформленных с ошибками) «цифровых ошейников» по ч.4 ст.3.18.1 ЗГМ №45. Похоже, что и столичной мэрии в целом, и Московской административной дорожной инспекции в частности (одно из штрафных постановлений, имеющихся в распоряжении редакции портала «АвтоВзгляд», подписано заместителем начальника управления рассмотрения дел и обращений МАДИ г-ном Стригиным Е. Б.) глубоко плевать и на федеральный КоАП, и на специальное разъяснение Верховного суда РФ о незаконности наложения подобных штрафов посредством автоматических комплексов.
И хотя описанными способами власти в какой-то степени действительно оставят некоторое число автовладельцев дома, собственный авторитет — и без того сильно подорванный неумелыми, алогичными и просто провоцирующими рост заболеваемости коронавирусом (привет давке в метро и пробкам на въездах в Москву 15 апреля) действиями — опустят ниже плинтуса. Но зато поднимут протестные настроения — и это в преддверии референдума об изменениях в Конституцию РФ — до просто зияющих высот.