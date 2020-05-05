Как власти искусственно ограничивают передвижение граждан на личных авто до 11 мая

Хотя сразу оговоримся, что продление закончивших свое действие цифровых пропусков, выдаваемых в том числе и журналистам для беспроблемной езды по служебному удостоверению, прошло без проблем. Более того, в ряде случаев эти электронные «аусвайсы» пролонгировались автоматически, без каких-либо манипуляций на ресурсе nedoma.mos.ru. Однако у большинства автовладельцев, вынужденных работать до 11 мая, не все прошло так гладко. Если вообще прошло!..

Так, значительное число наших читателей жаловались, что не смогли продлить ранее полученные цифровые пропуска для работающих, поскольку система начинала утверждать, что указан неправильный ИНН работодателя, или последний вообще не включен в реестры предприятий, имеющих право функционировать в затянувшиеся «коронавирусные каникулы». При этом искателю заветного QR-кода предлагается проверить последний факт, пройдя по предлагаемой ссылке.

Но даже когда придуманная кудесниками из столичной мэрии схема подтверждала, что и ИНН в порядке, и контора не внесена в «черные списки», пропуск все-равно не выдавался и человеку предлагалось пройти всю инициацию заново. И так до бесконечности. Понятно, что большинству пользователей в конце концов надоедало несколько часов к ряду находиться в шкуре того самого белого бычка, и они отказывались от попыток «оцифроваться».