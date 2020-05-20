В России снизились ставки по кредитам на автомобили Peugeot, Citroёn и Opel

Выдаваемые ссуды на автомобили французских брендов Peugeot и Citroёn, а также на машины недавно вернувшейся на российский рынок марки Opel, теперь обходятся нашим соотечественникам несколько дешевле. Ставки по кредитам снизились на 0,5%.

Отныне ставки стартуют от 9,8% годовых. А вот спецпредложение на покупку минивэна Opel Zafira Life сохраняет прежние условия, включающие ставку в 4,9% годовых. Кроме того, появилась возможность сделать отсрочку первого платежа на 60 дней.

Тем временем дилерские центры Peugeot и Citroёn начали обслуживать автомобили медиков и волонтеров без очереди. При этом, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», все работы и запчасти для планового ТО и прочего ремонта предоставляются бесплатно. Все подробности — здесь.