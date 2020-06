Американский Jeep продолжает сотрудничество с итальянскими футболистами

2020 год стал непростым не только для мирового автопрома, но и для профессиональный футболистов: из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, часть матчей была отменена. Но люди понемногу возвращаются к нормальной жизни. 12 июня «Ювентус» сыграл с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии. А 17 июня на Олимпийском стадионе в Риме состоится финал, где команда встретится с «Наполи».

В честь продолжения партнерства бренд Jeep выпустил рекламный ролик под лозунгом «Warm up! The new Jeep 4xe is ready to take the field», что можно перевести как «Разминка! На поле выходит новый Jeep 4xe». Речь идет сразу о двух моделях — кроссоверах Renegade и Compass в версии 4xe с подзаряжаемой гибридной силовой установкой и полным приводом.

Напомним, что в начале 2020 года автостроитель представил Jeep Renegade и Compass в плагин-гибридных версиях с агрегатами, развивающими до 240 л. с. Оба паркетника стали первыми электрифицированными автомобилями марки.