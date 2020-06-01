Скидки и доставка на дом: объявлены новые условия покупки автомобилей Jeep

Коронавирус не только заставил всех сидеть дома, но и стал толчком для развития технологий интернет-тоговли. Новый функционал, позволяющий в онлайн-формате выбрать и оплатить любую модель Jeep из представленных в российской продуктовой линейки, доступен для всех регионов страны. В том числе и там, где сегодня нет официальных дилеров марки.

Кроме того, те клиенты, кто оформит сделку на покупку кроссовера или внедорожника Jeep через новый «сберовский» маркетплейс, получат скидки: от 35 000 до 50 000 рублей в зависимости от выбранной модели. Возможна и доставка приобретенной машины на дом: услуга работает в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких других крупных городах, но только в их пределах.

Напомним, что сейчас россиянам доступны паркетники Jeep Renegade и Compass с ценниками 1 519 000 и 1 894 000 рублей соответственно. Кроме того, ребята из Соединенных Штатов радуют наших состоятельных соотечественников «вездеходами» — Jeep Cherokee (от 2 344 000 рублей), Grand Cherokee (₽3 249 000) и культовым Wrangler (3 405 000 «целковых»).