Кроссовер Jeep Compass освежился и получил новый мотор

Для европейски потребителей Jeep Compass теперь собирают на заводе в итальянской коммуне Мелфи, а до этого кроссовер поставляли с производственной площадки в Мексике. При этом авто обзавелось новым 1,3-литровым бензиновым турбомотором в двух вариантах форсировки — 130 и 150 л. с.

Движок в менее производительной версии трудится вместе с шестискоростной «механикой», а более мощный агрегатируется шестиступенчатым «сухим» «роботом» с двумя сцеплениями. Кроме того, в арсенале паркетника имеется и турбированный 120-сильный дизель объемом 1,6 л.

Привод предусмотрен только передний — в угоду европейцам. В качестве полноприводной альтернативы будет еще и гибридная силовая установка с турбодвижком на 1,3 л суммарной мощностью 190 или 240 «лошадей». Compass в такой модификации будет доступен к концу 2020 года.

Стоит отметить, что Jeep Compass предложен и российским покупателям. Для нас автомобили изготавливают в Мексике, комплектуя их 2,4-литровым бензиновым «атмосферником» с отдачей в 150 и 175 сил — на выбор. Кстати привод — исключительно на все колеса. Прайс — от 2 199 000 рублей.