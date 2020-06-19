В России стали реже покупать автомобили в кредит

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2020 года в кредит было куплено приблизительно 40 900 автомобилей, в том числе и подержанных. Так что относительного прошлого года показатели упали на 47,7%. Зато по сравнению с минувшим апрелем, это число выросло в два раза.
Итак, в ТОП-5 регионов, где было оформлено больше всего займов на авто, попали в порядке убывания: Республика Татарстан с показателем в 2390 кредитов, Башкортостан, завершивший месяц с 2250 кредитными машинами, и Санкт-Петербург (2022 авто), а также Челябинская область (1880 единиц) и Москва (1850 штук).
Кстати, как Белокаменная, как и Северная столица попали еще в один рейтинг. На этот раз с участием субъектов РФ, показавших самую внушительную отрицательную динамику по автокредитованию. Так, Москва в нем заняла лидирующую позицию: −69,7%. Второе место досталось Московской области (-69,6%), третье и четвертое — Краснодарскому (-59,8%) и Ставропольскому (-56,5%) краям соответственно. И первую пятерку замкнул Санкт-Петербург (-55,9%).
Напомним, что по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в мае в руки покупателей ушло 63 033 новых легковых автомобиля и легкой коммерческой техники. Так что продажи, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», просели на 51,8%.