В России стали реже покупать автомобили в кредит

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2020 года в кредит было куплено приблизительно 40 900 автомобилей, в том числе и подержанных. Так что относительного прошлого года показатели упали на 47,7%. Зато по сравнению с минувшим апрелем, это число выросло в два раза.

Итак, в ТОП-5 регионов, где было оформлено больше всего займов на авто, попали в порядке убывания: Республика Татарстан с показателем в 2390 кредитов, Башкортостан, завершивший месяц с 2250 кредитными машинами, и Санкт-Петербург (2022 авто), а также Челябинская область (1880 единиц) и Москва (1850 штук).