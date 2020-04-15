Представлены рендеры нового Renault Sandero Stepway

Фото: Renault
Бюджетный хетчбэк Renault Sandero, продающийся в некоторых странах под маркой Dacia, собирается сменить поколение. Вместе с ним на рынок выйдет и вседорожный Sandero Stepway новой генерации. Последний уже ннесколько раз засветился на шпионских фото. Теперь же представлены первые рендеры «пятидверки» повышенной проходимости, с которыми познакомился портал «АвтоВзгляд».

Изображения, основанные на снимках Dacia/Renault Sandero Stepway, завернутого в камуфляж, опубликовало немецкое издание Auto Zeitung. Предполагается, что стиль исполнения новинки будет схож с дизайном последнего Duster, до России, к слову сказать, так и не добравшегося.

Как уже упоминал портал «АвтоВзгляд», будущий Sandero построят на современной платформе CMF-B (Common Modular Family). Это позволит сделать «бюджетник» более безопасным. Кроме того, «тележка» дает возможность строить авто, работающие на электротяге. Так что не стоит исключать появление гибридного хетча.

  • Фото: autozeitung.de
  • Фото: autozeitung.de

По некоторым данным, для Европы новый «Сандеро» вооружат литровым трехцилиндровым мотором мощностью 75 л. с. и 100-сильным движком с наддувом. Кроме того, есть вероятность, что в моторную гамму попадут бензиновый турбомотор на 1,33 л и турбодизель на 1,5 л.

Дебют новинки ожидается осенью. Поговаривали о том, что впервые авто предстанет перед публикой на автосалоне в Париже. Но уже сейчас понятно, что выставки в привычном формате не будет. Если, конечно, из-за коронавирусной пандемии ее не отменят совсем. Так что ждем премьеру свежего Sandero/Sandero Stepway в онлайн-режиме.

К концу осени новая модель будет доступна европейским потребителям. А вот когда автомобиль нового поколения доберется до России, пока неизвестно. Хотя наши соотечественники будут рады и маломальскому обновлению.

бензин, двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, безопасность дорожного движения, ДВС, автозаводы, дешевые машины, бюджетные авто, гибриды, гибридные авто, дизельное топливо
15 апреля 2020
275