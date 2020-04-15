Представлены рендеры нового Renault Sandero Stepway

По некоторым данным, для Европы новый «Сандеро» вооружат литровым трехцилиндровым мотором мощностью 75 л. с. и 100-сильным движком с наддувом. Кроме того, есть вероятность, что в моторную гамму попадут бензиновый турбомотор на 1,33 л и турбодизель на 1,5 л.

Дебют новинки ожидается осенью. Поговаривали о том, что впервые авто предстанет перед публикой на автосалоне в Париже. Но уже сейчас понятно, что выставки в привычном формате не будет. Если, конечно, из-за коронавирусной пандемии ее не отменят совсем. Так что ждем премьеру свежего Sandero/Sandero Stepway в онлайн-режиме.

К концу осени новая модель будет доступна европейским потребителям. А вот когда автомобиль нового поколения доберется до России, пока неизвестно. Хотя наши соотечественники будут рады и маломальскому обновлению.