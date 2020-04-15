Представлены рендеры нового Renault Sandero Stepway

Изображения, основанные на снимках Dacia/Renault Sandero Stepway, завернутого в камуфляж, опубликовало немецкое издание Auto Zeitung. Предполагается, что стиль исполнения новинки будет схож с дизайном последнего Duster, до России, к слову сказать, так и не добравшегося.
Как уже упоминал портал «АвтоВзгляд», будущий Sandero построят на современной платформе CMF-B (Common Modular Family). Это позволит сделать «бюджетник» более безопасным. Кроме того, «тележка» дает возможность строить авто, работающие на электротяге. Так что не стоит исключать появление гибридного хетча.
По некоторым данным, для Европы новый «Сандеро» вооружат литровым трехцилиндровым мотором мощностью 75 л. с. и 100-сильным движком с наддувом. Кроме того, есть вероятность, что в моторную гамму попадут бензиновый турбомотор на 1,33 л и турбодизель на 1,5 л.
Дебют новинки ожидается осенью. Поговаривали о том, что впервые авто предстанет перед публикой на автосалоне в Париже. Но уже сейчас понятно, что выставки в привычном формате не будет. Если, конечно, из-за коронавирусной пандемии ее не отменят совсем. Так что ждем премьеру свежего Sandero/Sandero Stepway в онлайн-режиме.
К концу осени новая модель будет доступна европейским потребителям. А вот когда автомобиль нового поколения доберется до России, пока неизвестно. Хотя наши соотечественники будут рады и маломальскому обновлению.