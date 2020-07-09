Сгорим все: зачем в Москве хотять сузить проезды для пожарных машин

– По уставу во время пожаротушения в многоквартирных домах лифты отключаются. Их просто нельзя использовать потому, что человек, оказавший в нем во время пожара — это практически наверняка труп. С существующей шириной проездов также есть много проблем. Например, к ЖК «Поколение» на Окружной уже сегодня не может проехать автоцистерна, которая необходима для нейтрализации возгорания. Градостроительные и пожарные нормативы написаны не дураками. И как бы ни хотелось главному архитектору, но никаких особых инновационных средств пожаротушения в нашем городе до сих пор нет. Если, конечно, не говорить всерьез о системе сухотрубов (пожарные краны с рукавами, которые, во-первых, есть далеко не везде; во-вторых, часто не срабатывают и в-третьих, предполагают, что ими могут воспользоваться сами жильцы дома или сотрудники загоревшегося здания в качестве «первой помощи», что все равно не отменяет выезда пожарной бригады — это как правило не менее двух машин, которая и займется непосредственно устранением пожара).

Также не стоит забывать о том, что у нас до сих пор активно используются весьма габаритные четырех и трехосные автоматические пожаротушители и коленчатые подъемники, которым, кстати, необходим проезд именно к месту расположения гидранта или к окну горящей квартиры. А вовсе не к бездарным, не пойми по какой логике нарисованным полосам, изображенным на асфальте работниками ГБУ «Жилищник». И нет, говорить о том, что пожарные лестницы, протянутые к окну горящего здания уходят в прошлое, явно преждевременно. Они до сих пор повсеместно используются при пожаротушении, — поясняет Туманов.