Сгорим все: зачем в Москве хотять сузить проезды для пожарных машин

Только в автомобильных сообществах улеглись страсти по поводут предложения Сергея Кузнецова сократить количество придомовых парковок, как телеграм-каналы и автомобильные группы в социальных сетях вновь начали обсуждать архитектурные тренды, планируемые к реализации в столице. На сей раз поводом для волнений стало заявление главного архитектора Москвы об архаичности современных пожарных проездов, ширина которых, по его мнению, является избыточной.
– Никто давно в таком количестве не тушит дома с пожарных машин, не эвакуирует людей по лестницам. Это работает несколько иначе во всем мире и у нас тоже. А нормативы все еще исходят из того, что машины должны ездить вокруг каждого дома, приставлять лестницу и прочее, — заявил г-н Кузнецов.
Однако с ним категорически не согласен московский спасатель первого класса Андрей Туманов:
– По уставу во время пожаротушения в многоквартирных домах лифты отключаются. Их просто нельзя использовать потому, что человек, оказавший в нем во время пожара — это практически наверняка труп. С существующей шириной проездов также есть много проблем. Например, к ЖК «Поколение» на Окружной уже сегодня не может проехать автоцистерна, которая необходима для нейтрализации возгорания. Градостроительные и пожарные нормативы написаны не дураками. И как бы ни хотелось главному архитектору, но никаких особых инновационных средств пожаротушения в нашем городе до сих пор нет. Если, конечно, не говорить всерьез о системе сухотрубов (пожарные краны с рукавами, которые, во-первых, есть далеко не везде; во-вторых, часто не срабатывают и в-третьих, предполагают, что ими могут воспользоваться сами жильцы дома или сотрудники загоревшегося здания в качестве «первой помощи», что все равно не отменяет выезда пожарной бригады — это как правило не менее двух машин, которая и займется непосредственно устранением пожара).
Также не стоит забывать о том, что у нас до сих пор активно используются весьма габаритные четырех и трехосные автоматические пожаротушители и коленчатые подъемники, которым, кстати, необходим проезд именно к месту расположения гидранта или к окну горящей квартиры. А вовсе не к бездарным, не пойми по какой логике нарисованным полосам, изображенным на асфальте работниками ГБУ «Жилищник». И нет, говорить о том, что пожарные лестницы, протянутые к окну горящего здания уходят в прошлое, явно преждевременно. Они до сих пор повсеместно используются при пожаротушении, — поясняет Туманов.
– Предложение главного архитектора Москвы имеет понятную подоплеку: жильцы многоквартирных домов паркуют свои автомобили на так называемых пожарных проездах, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляду» ситуацию лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — При этом ширина проезда такова, что не позволяет его использовать одновременно для парковки автомобилей и проезда пожарной техники. Однако вместо того, чтобы предложить увеличить ширину пожарного проезда таким образом, чтобы хватало места и жителям, и экстренным службам, Кузнецов предлагает заузить эти проезды, предполагая лишить людей возможности парковки во дворе.
Кстати, именно главный архитектор города активно продвигает идею «дворов без машин», не предлагая никаких альтернатив людям в условиях, когда на 1 квартиру приходится в среднем 1 автомобиль. Граждане не будут отказываться от личного транспорта, поэтому единственным результатом подобной практики станет полная невозможность проезда никакой техники в таким образом спроектированных домах. И в случае пожара сгорят все. К сожалению, потом обвинят в трагедии автомобилистов, а не архитектора Кузнецова, хотя именно он должен отвечать за сгоревших заживо мужчин, женщин, детей и пожилых, не сумевших выбраться из огненной ловушки благодаря идеям этого архитектора, — считает г-н Шкуматов.
Между тем необходимо напомнить, что пожарные бригады в Москве совершают от 5 до 8 выездов сутки. При этом по видам пожаров в России, по данным портала rosinfostat.ru, уверенным лидером является жилой сектор. На него приходится 69 % всех возгораний.