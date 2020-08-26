Кожаные кресла и тихий водитель: чего хотят россияне от такси комфорт-класса

Помимо аккуратной езды, большинству пассажиров, принявших участие в исследовании, (75%) важны чистота и приятный запах в салоне. Мужчины также высоко ценят простор (40%) и сиденья, обитые кожей (17%).

Женщины же (35%) ставят в приоритет тишину — то есть, молчаливого водителя. Хотя и многие представители сильного пола (28%) радуются встрече с таксистом, не утомляющим беседами.

У молодежи — пассажиров в возрасте 18—24 лет — предпочтения иные. Им главное, чтобы в автомобиле можно было выбирать музыку (так ответили 43% респондентов) и подзаряжать гаджеты (41%).