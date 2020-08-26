Кожаные кресла и тихий водитель: чего хотят россияне от такси комфорт-класса

Помимо аккуратной езды, большинству пассажиров, принявших участие в исследовании, (75%) важны чистота и приятный запах в салоне. Мужчины также высоко ценят простор (40%) и сиденья, обитые кожей (17%).
Женщины же (35%) ставят в приоритет тишину — то есть, молчаливого водителя. Хотя и многие представители сильного пола (28%) радуются встрече с таксистом, не утомляющим беседами.
У молодежи — пассажиров в возрасте 18—24 лет — предпочтения иные. Им главное, чтобы в автомобиле можно было выбирать музыку (так ответили 43% респондентов) и подзаряжать гаджеты (41%).
Чаще всего россияне заказывают такси повышенного класса, когда едут за счет работодателя — в этом признались 30% опрошенных. Если же речь идет об оплате поездки из собственного кармана, то почти половина респондентов (44%) готова выложить за комфортные условия не более 5—10% от стоимости сверху, еще четверть — от 10 до 30%.
Добавим, что опрос проводил агрегатор «Ситимобил» совместно с компанией ResearchMe. Исследование приурочено к перезапуску тарифов «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес». Теперь такие заказы отрабатывают водители, прошедшие строгий отбор (рейтинг не ниже 4,85, минимальное количество жалоб, низкая аварийность по базе РСА), тестирование на знание ПДД и дополнительное обучение по новым стандартам.