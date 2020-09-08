Облава на армянские номера: ГИБДД дала новые разъяснения

Общий посыл обращения сводится к простому: «халявы не будет, армянские машины не покупайте». Более того, гаишники пообещали не ограничиваться одной показательной поркой, а пристально следить за всеми транспортными средствами с заграничными регистрационными знаками. Так, если у водителя авто на иностранных номерах не будетпри себе необходимых регистрационных и таможенных документов, его накажут по части 1 статьи 12.3 КоАП РФ. Санкция по ней, на первый взгляд, пустяковая — предупреждение или штраф 500 рублей. Но одновременно автомобилисту грозит еще и задержание транспортного средства.
Кроме того, водителей авто с армянскими номерными знаками штрафуют еще и по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ — за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке. Тут взыскание в казну составляет от 500 до 800 рублей. А при повторном нарушении — либо уже 5 000 рублей штрафа, либо — лишение «прав» на три месяца.
На получение российских номеров владельцу автомобиля законом дается десять дней — либо со дня временного ввоза на отечественную территорию, либо со дня приобретения прав собственности на ТС.
Единственное исключение из такого порядка делается, судя по тексту свежего разъяснения ГИБДД, для так называемого «участия в международном движении». Когда транспортное средство принадлежит человеку, имеющему постоянное место жительства вне России.
Надо сказать, что это утверждени противоречит содержимому предыдущего разъяснения ГИБДД на сей счет, где она утверждала, что и управлять автомобилем с иностранными номерами на российских дорогах разрешается только гражданам другой страны…
Заметим также, что для легализации авто у нас в стране, помимо постановки «армянской» машины на учет в ГИБДД, россиянину вдобавок придется еще и растаможить машину — если она была ввезенна на территорию Армении позже 10 октября 2014 года.