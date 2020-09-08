Облава на армянские номера: ГИБДД дала новые разъяснения

фото: соцсети
ГИБДД выпустила казенный опус под названием «Госавтоинспекция разъясняет вопросы допуска к участию в дорожном движении ввезенных в РФ транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения». Портал «АвтоВзгляд» перевел документ с канцелярского на русский.

Общий посыл обращения сводится к простому: «халявы не будет, армянские машины не покупайте». Более того, гаишники пообещали не ограничиваться одной показательной поркой, а пристально следить за всеми транспортными средствами с заграничными регистрационными знаками. Так, если у водителя авто на иностранных номерах не будетпри себе необходимых регистрационных и таможенных документов, его накажут по части 1 статьи 12.3 КоАП РФ. Санкция по ней, на первый взгляд, пустяковая — предупреждение или штраф 500 рублей. Но одновременно автомобилисту грозит еще и задержание транспортного средства.

Кроме того, водителей авто с армянскими номерными знаками штрафуют еще и по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ — за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке. Тут взыскание в казну составляет от 500 до 800 рублей. А при повторном нарушении — либо уже 5 000 рублей штрафа, либо — лишение «прав» на три месяца.

На получение российских номеров владельцу автомобиля законом дается десять дней — либо со дня временного ввоза на отечественную территорию, либо со дня приобретения прав собственности на ТС.

фото: соцсети

Единственное исключение из такого порядка делается, судя по тексту свежего разъяснения ГИБДД, для так называемого «участия в международном движении». Когда транспортное средство принадлежит человеку, имеющему постоянное место жительства вне России.

Надо сказать, что это утверждени противоречит содержимому предыдущего разъяснения ГИБДД на сей счет, где она утверждала, что и управлять автомобилем с иностранными номерами на российских дорогах разрешается только гражданам другой страны…

Заметим также, что для легализации авто у нас в стране, помимо постановки «армянской» машины на учет в ГИБДД, россиянину вдобавок придется еще и растаможить машину — если она была ввезенна на территорию Армении позже 10 октября 2014 года.

8 сентября 2020
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