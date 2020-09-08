Облава на армянские номера: ГИБДД дала новые разъяснения

Общий посыл обращения сводится к простому: «халявы не будет, армянские машины не покупайте». Более того, гаишники пообещали не ограничиваться одной показательной поркой, а пристально следить за всеми транспортными средствами с заграничными регистрационными знаками. Так, если у водителя авто на иностранных номерах не будетпри себе необходимых регистрационных и таможенных документов, его накажут по части 1 статьи 12.3 КоАП РФ. Санкция по ней, на первый взгляд, пустяковая — предупреждение или штраф 500 рублей. Но одновременно автомобилисту грозит еще и задержание транспортного средства.

Кроме того, водителей авто с армянскими номерными знаками штрафуют еще и по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ — за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке. Тут взыскание в казну составляет от 500 до 800 рублей. А при повторном нарушении — либо уже 5 000 рублей штрафа, либо — лишение «прав» на три месяца.

На получение российских номеров владельцу автомобиля законом дается десять дней — либо со дня временного ввоза на отечественную территорию, либо со дня приобретения прав собственности на ТС.