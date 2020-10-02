Почему коронавирусные пропуска для водителей в Москве все-таки введут

Внимательный москвич, а к таковым после весеннего коронавирусного «локдауна» можно отнести большинство проживающих в городе, наверняка не упустил из виду появления с каждым днем все большего числа «звоночков» по поводу перспектив повторения аналогичных печальных событий полугодовой давности. Среди последнего из этой серии — выступление Сергея Собянина на телеканале «Россия 1».
— К сожалению, рекомендации переводить на удаленную работу граждан никакого эффекта практически не дали — это же видно по количеству передвигающихся в метрополитене, по 9-балльным пробкам на дорогах. А ситуация сегодня практически на грани критичной. И если мы не остановим этот рост заболеваемости и госпитализаций, мы вынуждены будем принимать более жесткие меры, — заявил градоначальник.
Напомним, что под флагом борьбы с «короной» он уже продлил каникулы для школьников на период 5—18 октября. Также с 5 октября мэр указал предприятиям города обязательно вывести на удаленную работу не менее 30% сотрудников.
А его заместитель по вопросам экономической политики Владимир Ефимов на следующий день «творчески развил» эту мысль:
— Важно отметить, что речь идет именно об офисных работниках. Когда мы говорим про промышленные предприятия, особенно те из них, которые имеют непрерывный цикл, мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа — необходимо присутствие на месте, конечно же, на них это ограничение распространяться не будет,— поведал он «РИА Новости». Добавив, что по возможности рекомендуется переводить на дистанционную работу не 30%, а все 50% сотрудников.
Мало кто сомневается, что ситуация с коронавирусными заболевшими в самое ближайшее время станет, в теминологии московских властей, «критической». Только за последнюю неделю с 28 сентября по 2-е октября, когда «ответственные пиджаки», собственно, и начали шевелиться, число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в Москве уже взлетело практически до 3000. Все эти застуканные с инфекцией граждане подхватили заразу не только что, а в течении предшествующих недели-двух — то есть еще с 14-го сентября. А те, кто заразился от них на этой неделе, «проявятся» в печальной статистике не ранее, чем через неделю, то есть уже после 10 октября!
Так что темпы роста выявленных в городе «ковидоносцев», скорее всего, не будут падать еще, как минимум, пару недель. Да и дальше никто из трезвомыслящих сограждан не ждет снижения. Кроме того, только совсем уж наивный чукотский юноша поверит в то, что строго с 5-го октября все работодатели Москвы дисциплинированно отправят по домам 1,5—2 млн. человек «офисного планктона».
Тем более, что сам «планктон», в массе своей, далеко не в восторге от возврата на «рабочее место» в окружении непрерывно орущих отпрысков, показывающего мультики телевизора и прочих «прелестей» домашнего труда.
Так что почти со 100-процентной уверенностью можно утверждать: вызывающие неудовольствие Собянина 9-балльные заторы и толкучка в общественном транспорте никуда не исчезнут и после введения в силу его требований о 30-процентной «удаленке». А значит ждать в обозримом будущем заметного снижения или хотя бы «плато» заболеваемости COVID-19 бесполезно. Этот вирус, подобно любому сезонному гриппу, горожанам нужно просто переболеть — и все. Как, кстати, и произошло в соседней Белорусии.
Но у нас на «просто» можно и не надеяться. Чиновники уже физически не могут не бороться с «ковидом». Тем более, методы отработаны: цифровые пропуска, камеры, штрафующие автомобилистов за их отсутствие и все в том же духе, что и весной. В заключение нельзя не упомянуть «вишенку на торте»: заявление пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.
– Насколько мне известно, речь об этом в настоящий момент не идет, насколько мне известно, сейчас это не обсуждается, — сообщил он журналистам.
По опыту, если представители власти уверенно заявляют, что какой-то гадости для граждан они не планируют, это означает лишь одно: означенная гадость очень даже планируется. Просто на данный момент чиновники не готовы ее озвучить по тем или иным причинам.