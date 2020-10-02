Почему коронавирусные пропуска для водителей в Москве все-таки введут

А его заместитель по вопросам экономической политики Владимир Ефимов на следующий день «творчески развил» эту мысль:

— Важно отметить, что речь идет именно об офисных работниках. Когда мы говорим про промышленные предприятия, особенно те из них, которые имеют непрерывный цикл, мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа — необходимо присутствие на месте, конечно же, на них это ограничение распространяться не будет,— поведал он «РИА Новости». Добавив, что по возможности рекомендуется переводить на дистанционную работу не 30%, а все 50% сотрудников.

Мало кто сомневается, что ситуация с коронавирусными заболевшими в самое ближайшее время станет, в теминологии московских властей, «критической». Только за последнюю неделю с 28 сентября по 2-е октября, когда «ответственные пиджаки», собственно, и начали шевелиться, число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в Москве уже взлетело практически до 3000. Все эти застуканные с инфекцией граждане подхватили заразу не только что, а в течении предшествующих недели-двух — то есть еще с 14-го сентября. А те, кто заразился от них на этой неделе, «проявятся» в печальной статистике не ранее, чем через неделю, то есть уже после 10 октября!

Так что темпы роста выявленных в городе «ковидоносцев», скорее всего, не будут падать еще, как минимум, пару недель. Да и дальше никто из трезвомыслящих сограждан не ждет снижения. Кроме того, только совсем уж наивный чукотский юноша поверит в то, что строго с 5-го октября все работодатели Москвы дисциплинированно отправят по домам 1,5—2 млн. человек «офисного планктона».