Почему скоро рухнет рынок автозапчастей в России

Если верить статистике, еще 19 сентября прирост заболевших коронавирусом был чуть больше 800 человек, а сегодня — уже 2704 человека. Болезнь распространяется молниеносно и, видимо, уже скоро многим гражданам предстоит удаленная работа или карантин.

В памяти еще свежи воспоминания о первой волне редкой китайской заразы, которая пришла к нам в начале года. Водители не могли купить запчасти, потому как непродовольственные магазины закрылись. Проблемой было и «переобуться» в летние шины. Вторая волна пандемии может быть еще страшнее и ударит как по автолюбителям, так и по продавцам широкой номенклатуры запчастей. Что способно привести к фатальным последствиям.

По данным агентства «Автостат», в 2019 году россияне потратили на запчасти порядка 1,5 триллиона рублей. Неудивительно, ведь сейчас многие водители обслуживают машину сами, потому как это обходится дешевле, чем в сервисе. А денег у людей все меньше. Да и шины с маслами уже давно покупают в магазинах. Опять же — дешевле, чем у дилеров.