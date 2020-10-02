Почему скоро рухнет рынок автозапчастей в России

Если верить статистике, еще 19 сентября прирост заболевших коронавирусом был чуть больше 800 человек, а сегодня — уже 2704 человека. Болезнь распространяется молниеносно и, видимо, уже скоро многим гражданам предстоит удаленная работа или карантин.
В памяти еще свежи воспоминания о первой волне редкой китайской заразы, которая пришла к нам в начале года. Водители не могли купить запчасти, потому как непродовольственные магазины закрылись. Проблемой было и «переобуться» в летние шины. Вторая волна пандемии может быть еще страшнее и ударит как по автолюбителям, так и по продавцам широкой номенклатуры запчастей. Что способно привести к фатальным последствиям.
По данным агентства «Автостат», в 2019 году россияне потратили на запчасти порядка 1,5 триллиона рублей. Неудивительно, ведь сейчас многие водители обслуживают машину сами, потому как это обходится дешевле, чем в сервисе. А денег у людей все меньше. Да и шины с маслами уже давно покупают в магазинах. Опять же — дешевле, чем у дилеров.
Самые крупные сегменты рынка запчастей традиционны: шины, детали подвески и масла. Наибольшую долю занимают шины (12,9%), на закупку которых в прошлом году россияне потратили 189,3 млрд. руб. На втором месте — детали подвески с долей в 10,7% (158 млрд. руб.). А емкость рынка масел и технических жидкостей составила 111,2 млрд. рублей, или 7,6% от общего показателя.
Уже сейчас многие автолюбители решили: если ограничения на поездки все же введут, смысл в автомобиле отпадает. Машины поставят возле дома и они превратятся в «недвижимость». А раз так, не нужно покупать, скажем, детали подвески — ходовая в состоянии покоя не сломается. Тоже самое касается воздушного и салонного фильтров — их можно не менять. Да и со сменой смазки вполне реально «потерпеть», ведь вредного для двигателя «перепробега» уж точно не будет. В крайнем случае, масло рукастые водители могут поменять во дворе.
Заморозка продаж коснется и шин. Уже сейчас продавцы в магазинах говорят, что люди не хотят покупать новую «резину» из-за того, что не знают, введут карантин или нет. От этой неопределенности страдает весь рынок автозапчастей. Потому уже скоро мы можем увидеть, как небольшие автомагазины просто закроются. Ведь если нет покупателей — нет и прибыли.
Тяжело придется и производителям. Скажем, уже не первый год идет тенденция сужения сегмента премиальных шин и увеличение доли покрышек с доступным ценником. У людей просто нет денег и желания переплачивать за бренд. Дальше этот процесс только усилится.
Возможная остановка продаж автозапчастей, вызванная пандемией, приведет к волнообразному банкротству как розничных магазинов, так и крупных сетей, переживших первую волну коронавируса. Вряд ли «частники» смогут рассчитывать на поддержку государства. Оно, скорее, поддержит крупных производителей комплектующих, которые будут работать «на склад» какое-то время.
В итоге, экономия на запчастях и шинах приведет к росту аварийности на дорогах. Ведь когда-нибудь коронавирус пройдет и водители снова сядут в своих «железных коней».