Попросили на выход: за что «Единая России» разлюбила «автомобильного» депутата Лысакова

Считается, что Лысакова лишили должности из-за публичного уклонения от генерального курса партии. Хотя формально он в ЕР не состоит, а попал в депутатское кресло по ее партийным спискам.
В СМИ сейчас «обсасываются» подробности того, как в своем Telegram-канале Лысаков посмел написать, что главный единоросс Дмитрий Медведев жить не может без постоянного мелькания на страницах и страничках СМИ. Голосование по поправкам к Конституции опальный депутат называл фантасмагорией. А также обнародовал некую информацию, согласно которой выпуск российской вакцины от коронавируса тормозится недостатком тары для ее упаковки.
За такие выступления в кулуарах «Единой России» могут и предательство Родины «пришить»! Какими же делами знаменит депутат Лысаков? Ведь еще до приобщения к государственной кормушке, он позиционировал себя в медийном пространстве в качестве записного защитника прав автомобилистов. С переходом на депутатскую зарплату, защитные свойства Лысакова сильно поблекли, а точнее — полностью сошли на нет.
Так, когда в московский Дептранс во главе с Максимом Ликсутовым запустил в городе платную эвакуацию машин, депутат Вячеслав Лысаков громко инициировал законопроект о полном запрете такой деятельности. А потом скромно помалкивал, пока лоббисты выкидывали из него суть, заменяя на «передачу права устанавливать тарифы на эвакуацию местным властям».
Вспоминается и некрасивая история о том, как еще в 2012 году ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о штрафах за опасное вождение. Лысаков всеми силами сопротивлялся появлению подобного термина в законодательстве.
Потом ЛДПР первой предложила запретить сотрудникам ГИБДД «снимать номера» с машин граждан. Лысаков «зарубил» и этот законопроект, а через некоторое время внес аналогичную инициативу уже от своего имени, добившись ее одобрения депутатами. Аналогичным образом депутат Лысаков «подрезал» у коллег по Госдуме авторство закона о 50-процентной скидке при оплате водителем штрафа без обжалования.
Именно «защитничек» Вячеслав Лысаков двумя руками поддержал идею ГИБДД лишать водителей «прав» за долги по оплате штрафов и судебных взысканий. Он же в свое время предложил повышение минимального размера штрафа до 500 рублей.
И все тот же депутат Лысаков вместе с МВД лоббировал поправки в КоАП, возрождающих балльную систему наказаний водителей. В соответствии с ними, за три нарушения ПДД предлагалось отбирать водительское удостоверение.
Лишение поста зампреда думского комитета означает, что г-н Лысаков потерял доверие «тарших товарищей и переизбрание на еще один срок в Думу следующего созыва ему уже не светит. Это и к лучшему. С такими как он 'друзьями автомобилистов» во власти — и враги не нужны…