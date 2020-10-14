Попросили на выход: за что «Единая России» разлюбила «автомобильного» депутата Лысакова

Считается, что Лысакова лишили должности из-за публичного уклонения от генерального курса партии. Хотя формально он в ЕР не состоит, а попал в депутатское кресло по ее партийным спискам.

В СМИ сейчас «обсасываются» подробности того, как в своем Telegram-канале Лысаков посмел написать, что главный единоросс Дмитрий Медведев жить не может без постоянного мелькания на страницах и страничках СМИ. Голосование по поправкам к Конституции опальный депутат называл фантасмагорией. А также обнародовал некую информацию, согласно которой выпуск российской вакцины от коронавируса тормозится недостатком тары для ее упаковки.

За такие выступления в кулуарах «Единой России» могут и предательство Родины «пришить»! Какими же делами знаменит депутат Лысаков? Ведь еще до приобщения к государственной кормушке, он позиционировал себя в медийном пространстве в качестве записного защитника прав автомобилистов. С переходом на депутатскую зарплату, защитные свойства Лысакова сильно поблекли, а точнее — полностью сошли на нет.

Так, когда в московский Дептранс во главе с Максимом Ликсутовым запустил в городе платную эвакуацию машин, депутат Вячеслав Лысаков громко инициировал законопроект о полном запрете такой деятельности. А потом скромно помалкивал, пока лоббисты выкидывали из него суть, заменяя на «передачу права устанавливать тарифы на эвакуацию местным властям».