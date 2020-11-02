Доллар дороже 80 рублей: чего стоит опасаться российским автовладельцам

Очередные печальные для рубля новости донеслись с биржи: за один доллар теперь дают уже больше 80 рублей с копейками. За евро, соответственно — почти 94 целковых. Российская валюта стремительно рушится куда-то вниз из-за кучки всемирных спекулянтов, — все как обычно… На этот раз поводом для обвала нашей национальной «копеечки» стала опять и снова дешевеющая нефть. За последнюю неделю доллар подорожал аж рубля на три.
У российских автовладельцев из-за курса валют поводов для оптимизма все меньше и меньше. Прежде всего, вот-вот представительства зарубежных автобрендов в нашей стране произведут уже отработанный годами нашего непрекращающегося экономического то ли кризиса, то ли застоя маневр — перепишут цены на свои машины. Опять они массово поднимутся на 3−7%.
Разумеется, от них в этом деле не отстанут и производители отечественных марок — под предлогом инфляции, постараются урвать свой кусочек дополнительной прибыли. Забавно, но при официально декларируемой ежегодной инфляции на уровне около 5% машины за последние годы, в среднем, дорожают за то же время примерно на 10%.
Напомним также, что с 2014-го года стоимость новых авто выросла более, чем на 80%. При том, что рубль с тех пор подешевел всего на 42% — с 56-ти за доллар до 80-ти… Получается, что автопроизводители сейчас с каждой проданной у нас иномарки выручают в валюте намного больше, чем пять лет назад!
Вместе с дорожающими новыми машинами дорожают и запчасти к ним. Сильнее всего этот процесс выражен в случае деталей для самых современных моделей. Чаще всего купить к ним комплектующие для устранения поломки или последствий аварии в магазинах можно только по, фактически, тем же ценам, что и у официальных дилеров, то есть за дорого.
Рост цен на машины и запчасти вызовет подорожание и банковских автокредитов, и увеличение стоимости полисов каско. Но это еще не все. Поговорка «после 80-ти жизнь только начинается» для нынешнего соотношения доллара и рубля крайне актуальна! Нефть же не спроста дешевеет, а из-за того, что страны Европы уходят сейчас на очередную коронавирусную самоизоляцию, в связи с чем там сейчас вот-вот произойдет резкое падение спроса на углеводородное топливо.
А в США до власти, судя по прогнозам, вот-вот дорвется демократ Байден с командой бесноватых зеленых экологов, намеревающихся под флагом борьбы с мифическим парниковым эффектом задушить потребление бензина. Что неизбежно приведет к снижению нефтяных котировок на бирже и связанному с этим новому падению рубля. Так что доллар по 80 целковых и вызванные этим проблемы для российских автомобилистов — еще цветочки! Ягодки пойдут при 90 или даже 100 рублях за «зеленого американского президента»…