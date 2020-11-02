Доллар дороже 80 рублей: чего стоит опасаться российским автовладельцам

Очередные печальные для рубля новости донеслись с биржи: за один доллар теперь дают уже больше 80 рублей с копейками. За евро, соответственно — почти 94 целковых. Российская валюта стремительно рушится куда-то вниз из-за кучки всемирных спекулянтов, — все как обычно… На этот раз поводом для обвала нашей национальной «копеечки» стала опять и снова дешевеющая нефть. За последнюю неделю доллар подорожал аж рубля на три.

У российских автовладельцев из-за курса валют поводов для оптимизма все меньше и меньше. Прежде всего, вот-вот представительства зарубежных автобрендов в нашей стране произведут уже отработанный годами нашего непрекращающегося экономического то ли кризиса, то ли застоя маневр — перепишут цены на свои машины. Опять они массово поднимутся на 3−7%.

Разумеется, от них в этом деле не отстанут и производители отечественных марок — под предлогом инфляции, постараются урвать свой кусочек дополнительной прибыли. Забавно, но при официально декларируемой ежегодной инфляции на уровне около 5% машины за последние годы, в среднем, дорожают за то же время примерно на 10%.

Напомним также, что с 2014-го года стоимость новых авто выросла более, чем на 80%. При том, что рубль с тех пор подешевел всего на 42% — с 56-ти за доллар до 80-ти… Получается, что автопроизводители сейчас с каждой проданной у нас иномарки выручают в валюте намного больше, чем пять лет назад!