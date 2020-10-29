Почему так сложно забрать эвакуированный автомобиль со спецстоянок ГКУ АМПП

У значительной части опрошенных это время составляет в среднем 4—6 часов, чуть меньше респондентов заявили, что оно колеблется в диапазоне от 2 до 4 часов.
Насколько сложно сегодня забрать «железного друга» со стоянок ГКУ АМПП и чем именно недовольны москвичи, столкнувшиеся с эвакуацией своего автомобиля, выяснил портал «АвтоВзгляд».
ОСАГО в машине
Пока не все автомобилисты перешли на электронные полисы «автогражданки», оставленный в машине страховой документ — большая проблема. Из-за его отсутствия на руках, автовладельцам нередко приходится совершать двойной круг на тернистом пути вызволения авто из лап «зеленых конокрадов». Иногда с учетом пробок поездка в два конца занимает практически весь день. Неудобство, связанное с потерей времени из-за требования к наличию полиса, по-прежнему лидирует в рейтинге претензий к регламенту эвакуации автомобилей в Москве.
Приехал раньше — жди
Счастливчиков, прибывших в ГИБДД раньше, чем данные об эвакуированном авто попали в базу, в силу год от года все улучшающейся транспортной ситуации в Москве оказывается не так много, но то, что это существенное неудобство — абсолютный факт. Ведь пока сотрудник ГИБДД не получит информацию о местонахождении автомобиля, он не сможет выдать необходимые документы, позволяющие забрать авто со штрафстоянки. Успели приехать раньше и проскочить без пробок? Везение наказуемо.
Таксисты дерут втридорога
Общеизвестно, что таксисты давно наладили успешный бизнес в местах, где постоянно эвакуируют машины (например, у больниц). Заприметив незадачливого бедолагу, мечущегося в поисках своей машины, водители шашечек сразу предлагают подвезти его до ГИБДД по двойному тарифу. Но есть в Москве и такие места, где эвакуаторно-таксишный бизнес налажен с наибольшим размахом.
Например, в САО — под Зеленоградской эстакадой — есть некая будочка, в которой постоянно находящийся «дежурный» отслеживает неправильно припаркованные авто и как только их набирается достаточное количество, мгновенно звонит куда следует, после чего на место в считанные минуты приезжает целая бригада эвакуаторов. Все гениальное просто. А что вы знаете о том, как заработать легко и быстро и дать заработать другим?
Хамство
Автомобилист должен страдать и быть унижен — кажется именно по такому принципу создаются методические рекомендации для сотрудников штрафстоянок и бригад «зеленых крокодилов» в столице. Жалобы на недоброжелательное, а иногда и откровенно хамское общение — еще один очень часто встречающийся «баг», который отмечают столкнувшиеся с эвакуацией граждане. Но ведь и доплату за вежливость не прописали в штрафном прейскуранте. Пока что.
Очереди
Недостаточность штата, медлительность сотрудников или абсолютно наплевательское отношение к времени людей — какая из этих причин является главной, доподлинно установить не удалось. Но то, что на ожидание в очереди на получение авто уходит львиное количество всего времени, признало значительное число опрошенных автомобилистов. Хотите сэкономить время — не нарушайте. Не нарушали и авто увезли из-под свежеустановленного знака? Просто не повезло.
Долги и приставы
В долговую яму, к счастью, у нас теперь не сажают, времена не те. Но вот то, что долг по штрафам прибавит седых волос и отнимет нервы у попавшего на эвакуацию автовладельца — реальность. Автомобиль могут попросту не отдать, мотивируя это тем, что у его владельца имеются долги перед судебными приставами. Неприятный сюрприз? Ну так не для радости же вы набрались наглости и приобрели машину в Москве, правда?
Отсутствие парковок и освещения
Глушь, мрак и полное отсутствие возможности припарковаться — на какую бы штрафстоянку вы ни приехали, эти три составляющие (а вернее — отсутствующие объекты инфраструктуры) вы обнаружите наверняка. При этом, сами специализированные стоянки не могут пожаловаться на дефицит пространства.
Ну а как быть людям, которые привезли на своей машине проштрафившегося автовладельца и должны убедиться в том, что ему благополучно вернут машину (ведь может быть и иначе — смотрите пункт выше)? Да кого в самом деле это заботит?
…Почти у каждого, кто сталкивался с эвакуацией автомобиля в столице, не остается сомнений в том, что городские службы контроля призваны не просто решить проблему нарушений правил парковки, а создать максимальное количество неудобств и обременений для автовладельцев. В наш век чекинов, куаркодов, бигдат и прочих цифровых технологий, конечно же нельзя сократить бюрократические процедуры до минимума и сделать возможным оформление возврата авто одной кнопкой, в том же приложении Моспаркинга.
Московский автомобилист должен много платить, а еще больше — страдать. Кстати, этот же тезис более чем отвечает на вопрос о том, почему все-таки на штрафы за неправильную парковку не распространяется возможность оплаты с 50-процентной скидкой. Не оплатить за парковку или встать не в том месте — это же намного более страшное и социально опасное деяние, чем проезд на красный свет или нарушение правил проезда перекрестков.