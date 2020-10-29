Почему так сложно забрать эвакуированный автомобиль со спецстоянок ГКУ АМПП

Например, в САО — под Зеленоградской эстакадой — есть некая будочка, в которой постоянно находящийся «дежурный» отслеживает неправильно припаркованные авто и как только их набирается достаточное количество, мгновенно звонит куда следует, после чего на место в считанные минуты приезжает целая бригада эвакуаторов. Все гениальное просто. А что вы знаете о том, как заработать легко и быстро и дать заработать другим?

Хамство

Автомобилист должен страдать и быть унижен — кажется именно по такому принципу создаются методические рекомендации для сотрудников штрафстоянок и бригад «зеленых крокодилов» в столице. Жалобы на недоброжелательное, а иногда и откровенно хамское общение — еще один очень часто встречающийся «баг», который отмечают столкнувшиеся с эвакуацией граждане. Но ведь и доплату за вежливость не прописали в штрафном прейскуранте. Пока что.

Очереди

Недостаточность штата, медлительность сотрудников или абсолютно наплевательское отношение к времени людей — какая из этих причин является главной, доподлинно установить не удалось. Но то, что на ожидание в очереди на получение авто уходит львиное количество всего времени, признало значительное число опрошенных автомобилистов. Хотите сэкономить время — не нарушайте. Не нарушали и авто увезли из-под свежеустановленного знака? Просто не повезло.

Долги и приставы

В долговую яму, к счастью, у нас теперь не сажают, времена не те. Но вот то, что долг по штрафам прибавит седых волос и отнимет нервы у попавшего на эвакуацию автовладельца — реальность. Автомобиль могут попросту не отдать, мотивируя это тем, что у его владельца имеются долги перед судебными приставами. Неприятный сюрприз? Ну так не для радости же вы набрались наглости и приобрели машину в Москве, правда?