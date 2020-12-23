Водителям такси будут преподавать английский язык и стричь волосы

В ноябре «Ситимобил» провел социальный опрос среди водителей такси и выяснил, что подавляющее большинство столичных шоферов (а именно 70%) с удовольствием посещало бы всевозможные образовательные лекции, будь такая возможность. Извозчики признались, что больше всего им хотелось бы учить английский язык (40% респондентов), юриспруденцию (35%), IT-технологии и финансовую грамотность (30%), а также пройти подготовку по оказанию первой медицинской помощи.

Что же, теперь такая возможность есть. В «Доме такси» будут проходить лекции, семинары и кинопоказы с участием приглашенных экспертов. Кроме того, водители смогут проходить медосмотр — измерять пульс и давление, получать рекомендации врачей в онлайн-режиме. Также к их услугам кухня, развлекательная зона и даже барбершоп. Причем все это — совершенно бесплатно.

Почему бы и нет — отличая идея. Правда, в программу обучения стоило бы добавить, помимо английского, и русский язык. Ведь сегодня многие таксисты с трудом общаются с пассажирами, хотя это неотъемлемая часть качественного оказания услуги.