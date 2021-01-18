Почему Москва навсегда останется мировой столицей пробок

Как известно всем, кто более-менее интересовался этой проблемой, основная причина пробок в столичном регионе, как бы это не звучало странно, градостроительная. И то ли еще будет. По мнению экспертов, ранее озвученные Маратом Хуснулиным планы по строительству за пятилетку 400 миллионов квадратных метров жилья могут показаться амбициозными только на первый взгляд. На самом деле, в последние 5—6 лет у нас ежегодно вводится около 80 млн. квадратных метров жилплощади, когда-то эта цифра достигает 83 млн, а в годы победнее — 75—78 млн.

Эти 80 млн. в год включают в себя ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) и МКД (многоквартирные дома). В тучные времена доля многоквартирных домов в общем вводе доходила чуть ли не до 60%, но в последние годы она снижается и сейчас можно условно сказать, что МКД и ИЖС у нас строят 50/50. Следовательно, ежегодно мы строим порядка 40 млн. метров жилья в год. А вот где мы их строим? Это самое интересное.

– В прошлом году в Москве введено 4,96 млн. кв. м жилья, — приводит данные порталу «АвтоВзгляд» координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — Эта цифра лишь немного не дотянула до рекорда 1965 года, когда в Москве построили 5 млн. кв.м. жилья, тогда это была мегапрограмма по строительству так называемых хрущевок. Конечно, часть этого объема приобретается москвичами для улучшения жилищных условий, однако немалая доля приходится на тех, кто в Москву переезжает из регионов или даже других стран. В результате население столичного региона ежегодно растет, по некоторым оценкам, на 300 000 человек. Разумеется, что это наиболее экономически активные люди, они используют автомобиль для передвижений. И вот эти «новые» автомобили вносят свой вклад в ухудшение пробочной ситуации в городе.