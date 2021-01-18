Почему Москва навсегда останется мировой столицей пробок

Фото ТАСС
Минувшая неделя ознаменовалась сразу двумя скандальными событиями. Во-первых, новостью о том, что Москва в 2020-м заняла первое место в мире по загруженности дорог, согласно ежегодному рейтингу компании TomTom. А во-вторых, некорректным высказыванием главного архитектора столицы г-на Кузнецова, назвавшего эгоистичной позицию жителей пятиэтажек, не желающих вступать в программу реновации. Как связаны эти два события и есть ли шанс у Первопрестольной победить дорожные заторы хотя бы в обозримом будущем, выяснял портал «АвтоВзгляд».

Как известно всем, кто более-менее интересовался этой проблемой, основная причина пробок в столичном регионе, как бы это не звучало странно, градостроительная. И то ли еще будет. По мнению экспертов, ранее озвученные Маратом Хуснулиным планы по строительству за пятилетку 400 миллионов квадратных метров жилья могут показаться амбициозными только на первый взгляд. На самом деле, в последние 5—6 лет у нас ежегодно вводится около 80 млн. квадратных метров жилплощади, когда-то эта цифра достигает 83 млн, а в годы победнее — 75—78 млн.

Эти 80 млн. в год включают в себя ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) и МКД (многоквартирные дома). В тучные времена доля многоквартирных домов в общем вводе доходила чуть ли не до 60%, но в последние годы она снижается и сейчас можно условно сказать, что МКД и ИЖС у нас строят 50/50. Следовательно, ежегодно мы строим порядка 40 млн. метров жилья в год. А вот где мы их строим? Это самое интересное.

– В прошлом году в Москве введено 4,96 млн. кв. м жилья, — приводит данные порталу «АвтоВзгляд» координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — Эта цифра лишь немного не дотянула до рекорда 1965 года, когда в Москве построили 5 млн. кв.м. жилья, тогда это была мегапрограмма по строительству так называемых хрущевок. Конечно, часть этого объема приобретается москвичами для улучшения жилищных условий, однако немалая доля приходится на тех, кто в Москву переезжает из регионов или даже других стран. В результате население столичного региона ежегодно растет, по некоторым оценкам, на 300 000 человек. Разумеется, что это наиболее экономически активные люди, они используют автомобиль для передвижений. И вот эти «новые» автомобили вносят свой вклад в ухудшение пробочной ситуации в городе.

Фото tvrain.ru

– Нам кажется, что в Москве строится огромное количество жилья, но это вовсе не так, — поделился своим мнением с порталом «АвтоВзгляд» эксперт Союза архитекторов России по градостроительству и территориальному планированию Александр Антонов. — Еще 3—4 года назад по объемам ввода мы могли похвастать смешной цифрой 0,25 метра в год. В последние годы стройкомплекс ускорился и по итогам 2019 года было введено 5 млн. метров или 0,4 метра на нос, что в общем тоже позорная цифра. Из этих 5 млн. только 4,6 — МКД. То есть Москва ввела чуть более 10% общероссийского объема жилья (43,5 млн.). Однако если смотреть объемы жилья, находящиеся в стройке сейчас, а эта цифра в России по разным источникам составляет 97—100 млн. метров, то доля Москвы в текущем строительстве многоквартирного жилья уже составляет 15—16% или 16 млн. на 1.01.2020 по данным ресурса ДОМ.РФ. И скорее всего, в ближайшие годы за счет сокращения стройки в регионах эта доля будет расти. И к 2024 году, при хорошем раскладе, может достичь 20%. Благо места для строительства жилья в Москве полно. Вам казалось, что Москва строит много? Вам только казалось. Не удивлюсь, если к 2024-му году столица, в том числе усилиями реновационной программы, будет вводить уже не 5 и тем более не 3 миллиона, а 7—8 ежегодно, что в 2 раза больше того, что нас пугает сегодня, — прогнозирует Антонов.

Как известно, Москва успешно строится в отсутствие генерального плана. То есть, конечно, генплан формально есть, но он такой седой и древний, как говорят сами же архитекторы, что на него смотреть больно. Строить он только мешает. И вообще динамичным современным городам более пристало иметь мастер-план (об этом часто напоминает еще один эксперт, архитектор Илья Заливухин), которого у Москвы, впрочем, тоже нет. Есть ли у столицы какой-то общегородской план развития транспортной инфраструктуры? Ведь улиц и дорог здесь строится, вероятно, не меньше, чем во всей остальной России. Возможно такой план и есть, но в публичной сфере его пока никто не видел. Логика тут видимо такая — он же не генплан, зачем публиковать?

Фото mos.ru

– Наверняка, где нибудь в недрах НИиПИ (Научно-исследовательского и проектного института градостроительства) есть даже план растущего жилищного строительства, — предполагает Александр Антонов. — Как минимум, в отношении программы реновации. Неофициальный. А официально — у нас есть несколько десятков не связанных друг с другом проектов планировки, но общей картины — нет. Как нет и уверенности в том, что в каком-либо документе есть совмещенные планы уличного и дорожного строительства, а также жилищного строительства. Есть некоторая вероятность, что новые улицы строятся там, где жилищного строительства не ведется и наоборот — где-то вовсю возводится новое 30-этажное жилье вдоль узких улиц эпохи первых микрорайонов (пару таких районов я точно знаю). А это значит, что в городе будут множиться территории с высокой плотностью новой высотной застройки и старой уличной сетью. Или вовсе без улиц. Где-то густо, а где-то — пусто. И пробки будут возникать в самых неожиданных местах. Бесконечно,– считает эксперт Союза архитекторов России.

Примерно такой же точки зрения, о безрадостных перспективах Москвы в плане победы над пробками, придерживается и экономист, писатель, автор бестселлера «НеВенец творения. Все, что вы боитесь знать о будущем» Игорь Диденко:

– Во всем мире урбанизационные процессы не останавливаются ни на минуту. Поддерживать качественную социальную инфраструктуру на периферии дорого и зачастую неэффективно, плотность населения слишком невелика, и неважно, испанская это деревня или российское село — молодежь все равно уезжает в мегаполисы. Причин экономической сверхцентрализации несколько. Одна из основных — политическая, когда власти собирают и распределяют до 80% финансовых потоков со всей страны в столице. Это обуславливает заработную плату заметно выше, чем в среднем по стране. Соответственно, за «длинным рублем» в столицу стремятся не только со всей России, но и из сопредельных стран. Кроме того, в Москве — так исторически сложилось еще со времен СССР — самая развитая инфраструктура, лучшие в России медицина и образование, множество культурных и досуговых центров. В Москве же расположены большинство правительственных и ведомственных структур, головные офисы госкорпораций и частных финансово-промышленных холдингов. Получается, амбициозным молодым людям из регионов, желающим сделать на Родине быструю карьеру, путь один — в столицу. А это значит, что потребность в жилье, а также нагрузка на транспортную и дорожную сеть столицы будет только возрастать…

Фото avtovzglyad.ru

Так что — будем стоять в пробках и платить за парковки все дороже? Учитывая текущую транспортную политику городских властей — это необязательно. Ведь есть же восхитительный альтернативный транспорт — самокат или велосипед! Не хотите штурмовать на двухколесном любовно уложенные на обочинах дорог снежные горы? Заплатите за комфорт поездки в личном автомобиле.

Москва продолжит свое расширение по всем направлениям и впредь, ведь одной из самых ярких отличительных черт ее жителей является не эгоизм, а полнейшее нежелание вникать и интересоваться общественными обсуждениями или публичными слушаниями даже в своем районе.

А между тем, именно на этих скучных мероприятиях, по сути, решается вопрос о том, насколько именно в ближайшей перспективе подорожает парковка и увеличится нагрузка на дорожную сеть за счет вновь прибывших соседей, которые совсем скоро заселят все 40 этажей нового «человейника» под вашими окнами.

кризис, платная парковка, заторы, пробки, дорога, дептранс
18 января 2021
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