10 самых провальных автомобилей в России

Фото из открытых источников
В модельном ряду каждого производителя есть, как бестселлеры, так и авто, которые пользуются очень ограниченным спросом. Как правило, это нишевые модели или те, с которыми маркетологи явно не угадали. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает про десяток таких машин.

Посмотрев статистику АЕБ, которая показывает результаты продаж за 2020 год, мы увидели, что многие из тех моделей, которые не пользовались повышенным спросом можно смело отнести к нишевым. Тем не менее, их участь незавидна. В сложной экономической ситуации даже очень харизматичные и стильные авто вполне могут вывести из модельного ряда. Это в равной степени относится, как к дорогущим спорткарам, так и к моделям, котоые ориентированы на узкий круг покупателей.

Начнем с премиального сегмента. Тут выделяется Audi A3 Sportback, которых в прошлом году продали меньше десятка. Видно, что премиальные хетчбэки наши люди ценят куда меньше, нежели седаны.

То же самое относится и к универсалу A6 Avant. Этих машин реализовали чуть больше десятка, что неудивительно. «Хозяйственный» тип кузова у нас непопулярен, а цена «Аванта», стартующая от 3 565 000 рублей, привлечет только очень богатого главу семейства, тупо мечтающего купить именно этот автомобиль.

Фото из открытых источников

Не лучше обстоят дела у родстеров и кабриолетов. Поэтому до сих пор непонятно, удалось ли отбить затраты на их сертификацию в России. Так, скажем, в прошлом году продали всего один Mercedes AMG GT Roadster. Не сильно лучше обстоят дела у MINI Cabrio. Этот редкий автомобильчик приобрели всего четыре человека. BMW Z4 Roadster, на этом фоне смотрится очень успешно. В прошлом году удалось продать почти полсотни машин. Но если смотреть на результаты продаж других «баварцев», становится ясно, что Z4 — явно от них отстает. Да и цена в 3 980 000 рублей за стильную машину без крыши привлечет лишь немногих фанатов марки.

Летом стало известно, что в России больше нельзя купить спортивные Chevrolet Corvette и Camaro. Последних удалось продать чуть больше 40 штук. Причина в том, что американцы решили сосредоточиться на продаже кроссоверов и внедорожников, как одном из ключевых и быстро растущих сегментов рынка. Вот дорогущие спорткары и попали под раздачу.

Фото из открытых источников

Богатые россияне остались равнодушными и к премиальному седану Cadillac CT6. В прошлом году дилерам удалось продать всего 25 машин, потому компанией было принято решение убрать модель с нашего рынка и сосредоточиться на кроссоверах.

Что касается «корейцев», то и у них не все модели оказываются популярны. Так, Kia в прошлом году сумела продать всего 192 премиальных седана K900. И это несмотря на привлекательный для машин этого класса ценник в 3 764 900 рублей. Что касается Hyundai, то компания не может похвастать успехом «заряженного» I30N. Имиджевый хетчбэк выбрали менее ста человек.

  • Фото из открытых источников
  • Фото из открытых источников

Французские марки также не пользуются особой популярностью у россиян. Так, компактный кроссовер Citroen C3 Aircross в прошлом году приобрели всего 109 человек. А седаном Peugeot 408 обзавелись около двухсот покупателей, что определенно нельзя назвать рекордом.

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20 января 2021
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