10 самых провальных автомобилей в России

Посмотрев статистику АЕБ, которая показывает результаты продаж за 2020 год, мы увидели, что многие из тех моделей, которые не пользовались повышенным спросом можно смело отнести к нишевым. Тем не менее, их участь незавидна. В сложной экономической ситуации даже очень харизматичные и стильные авто вполне могут вывести из модельного ряда. Это в равной степени относится, как к дорогущим спорткарам, так и к моделям, котоые ориентированы на узкий круг покупателей.
Начнем с премиального сегмента. Тут выделяется Audi A3 Sportback, которых в прошлом году продали меньше десятка. Видно, что премиальные хетчбэки наши люди ценят куда меньше, нежели седаны.
То же самое относится и к универсалу A6 Avant. Этих машин реализовали чуть больше десятка, что неудивительно. «Хозяйственный» тип кузова у нас непопулярен, а цена «Аванта», стартующая от 3 565 000 рублей, привлечет только очень богатого главу семейства, тупо мечтающего купить именно этот автомобиль.
Не лучше обстоят дела у родстеров и кабриолетов. Поэтому до сих пор непонятно, удалось ли отбить затраты на их сертификацию в России. Так, скажем, в прошлом году продали всего один Mercedes AMG GT Roadster. Не сильно лучше обстоят дела у MINI Cabrio. Этот редкий автомобильчик приобрели всего четыре человека. BMW Z4 Roadster, на этом фоне смотрится очень успешно. В прошлом году удалось продать почти полсотни машин. Но если смотреть на результаты продаж других «баварцев», становится ясно, что Z4 — явно от них отстает. Да и цена в 3 980 000 рублей за стильную машину без крыши привлечет лишь немногих фанатов марки.
Летом стало известно, что в России больше нельзя купить спортивные Chevrolet Corvette и Camaro. Последних удалось продать чуть больше 40 штук. Причина в том, что американцы решили сосредоточиться на продаже кроссоверов и внедорожников, как одном из ключевых и быстро растущих сегментов рынка. Вот дорогущие спорткары и попали под раздачу.
Богатые россияне остались равнодушными и к премиальному седану Cadillac CT6. В прошлом году дилерам удалось продать всего 25 машин, потому компанией было принято решение убрать модель с нашего рынка и сосредоточиться на кроссоверах.
Что касается «корейцев», то и у них не все модели оказываются популярны. Так, Kia в прошлом году сумела продать всего 192 премиальных седана K900. И это несмотря на привлекательный для машин этого класса ценник в 3 764 900 рублей. Что касается Hyundai, то компания не может похвастать успехом «заряженного» I30N. Имиджевый хетчбэк выбрали менее ста человек.
Французские марки также не пользуются особой популярностью у россиян. Так, компактный кроссовер Citroen C3 Aircross в прошлом году приобрели всего 109 человек. А седаном Peugeot 408 обзавелись около двухсот покупателей, что определенно нельзя назвать рекордом.