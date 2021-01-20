10 самых провальных автомобилей в России

Посмотрев статистику АЕБ, которая показывает результаты продаж за 2020 год, мы увидели, что многие из тех моделей, которые не пользовались повышенным спросом можно смело отнести к нишевым. Тем не менее, их участь незавидна. В сложной экономической ситуации даже очень харизматичные и стильные авто вполне могут вывести из модельного ряда. Это в равной степени относится, как к дорогущим спорткарам, так и к моделям, котоые ориентированы на узкий круг покупателей.

Начнем с премиального сегмента. Тут выделяется Audi A3 Sportback, которых в прошлом году продали меньше десятка. Видно, что премиальные хетчбэки наши люди ценят куда меньше, нежели седаны.

То же самое относится и к универсалу A6 Avant. Этих машин реализовали чуть больше десятка, что неудивительно. «Хозяйственный» тип кузова у нас непопулярен, а цена «Аванта», стартующая от 3 565 000 рублей, привлечет только очень богатого главу семейства, тупо мечтающего купить именно этот автомобиль.