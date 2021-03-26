Курам на смех: сколько раз можно пересдавать экзамены на «права»

В польском городе Путркув-Трыбунальски Лодзинского воеводства живет главный неудачник Европы, закончивший автошколу, но до сих пор не сумевший получить «права».
К водительскому удостоверению он начал подступаться 20 лет тому назад. Первые три года он потратил на обучение, даже в этом поставив европейский рекорд. А затем приступил к экзаменам, проведя в последующие 17 лет 192 поединка с системой, всякий раз проваливая испытание.
Ему уже 50 лет. То есть безнадежным он был во вполне пригодном тридцатилетнем возрасте. Сейчас он знаменит настолько, что за ним из последних сил наблюдает вся страна. Кстати, поляк все время проваливает теорию. И ни разу не сдавал практику. Есть основания полагать, что Польша так и не узнает, умеет ли он водить машину. Поскольку пересдача в Польше платная, за 192 попытки неудачник заплатил 1300 евро и затаился, набирая денег на следующий заход.
Но этот мученик, засекреченный для всей страны, не единственный. Польша собрала скромную коллекцию из неудачников. Еще один герой из города Ополе (42 года) провалил 158 попыток. У него был британский конкурент, несколько лет державший первое место в рейтинге неудачников. Англичанин, в отличие от поляка, на 158-й попытке экзамен сдал, «права» получил, тем самым утратив титул чемпиона Европы. На переэкзаменовку он потратил 3634 фунтов стерлингов, это более 365 000 рублей. Третий бриллиант польской коллекции сдавал 113 раз и тоже до сих пор не преуспел.
По фильму Люка Бессонна «Такси» мы помним недотепу Эмильена, уместно иллюстрирующего этот европейский список. Но он все время «валил» практику, будучи неплохо подготовлен по теоретической части. Сдал практический экзамен лишь благодаря полицейскому удостоверению, врезавшись в магазин.
Но всем европейцам вместе взятым далеко до мирового рекорда. Главной неудачницей планеты считается кореянка Чха Са Сунн. На ее счету 960 проваленных экзаменов на «права». Но у нее есть смягчающее обстоятельство.
В автошколу она пришла в возрасте 61 года. И за семь лет, потратив на платную переэкзаменовку 5 миллионов южнокорейских вон, что составляет 4,2 тысячи долларов, все же победила, получив водительское удостоверение в 68 лет и став главным курьезом и достопримечательностью Южной Кореи.