Курам на смех: сколько раз можно пересдавать экзамены на «права»

В польском городе Путркув-Трыбунальски Лодзинского воеводства живет главный неудачник Европы, закончивший автошколу, но до сих пор не сумевший получить «права».

К водительскому удостоверению он начал подступаться 20 лет тому назад. Первые три года он потратил на обучение, даже в этом поставив европейский рекорд. А затем приступил к экзаменам, проведя в последующие 17 лет 192 поединка с системой, всякий раз проваливая испытание.

Ему уже 50 лет. То есть безнадежным он был во вполне пригодном тридцатилетнем возрасте. Сейчас он знаменит настолько, что за ним из последних сил наблюдает вся страна. Кстати, поляк все время проваливает теорию. И ни разу не сдавал практику. Есть основания полагать, что Польша так и не узнает, умеет ли он водить машину. Поскольку пересдача в Польше платная, за 192 попытки неудачник заплатил 1300 евро и затаился, набирая денег на следующий заход.