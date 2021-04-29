Какие автомобили меньше всего интересуют российских угонщиков

И если в премиальном сегменте угонщики практически не изменяют своим вкусам, то среди машин для массового потребителя бывают исключения. Да, воришки по-прежнему любят дорогостоящие автомобили. В их числе — рамные внедорожники Infiniti QX80 и Toyota Land Cruiser 200, городские кроссоверы Lexus и BMW, а также универсальные вседорожники Land Rover и Mercedes-Benz.
Скажем угонщикам «спасибо» за наименьшее проявление интереса к изделиям Audi. Похоже, у нас все же есть шансы без опаски эксплуатировать немецкую продукцию с четырьмя кольцами, а заодно и умной электроникой, богатым оснащением и прочими «вкусностями». Чего только стоит фееричная матричная оптика, продвинутый мультимедийно-развлекательный комплекс и шикарнейшая панорамная крыша.
В более «приземленном» сегменте популярностью у преступников пользуются японские Toyota Camry и Mitsubishi Outlander, а также чешская Skoda Octavia. Примечательно, что автопроизводители наряду с водителями стараются обезопасить свои транспортные средства от хищения. К примеру, Toyota и Lexus стали оснащать свои машины так называемым противоугонным идентификатором T-Mark. Он представляет собой каскад специальных микроточек из пленки с лазерной печатью, которые содержат индивидуальный PIN-код, привязанный к VIN-номеру отдельно взятого автомобиля.
Подобные метки наносятся на кузов и другие узлы легковушек прямо на заводе в ходе сборочного производства. И, как правило, до 10 000 микроточек диаметром 1 мм. Не трудно догадаться, что подделать каждую из них попросту невозможно. Но, как известно, при желании автомобиль все равно уведут. Правда, T-Mark позволит оперативно выяснить историю и параметры конкретного экземпляра, причем в режиме «он-лайн». А это значит, что хотя бы получится обезопасить себя от покупки угнанного авто на «вторичке».
Среди массовых кроссоверов наименьшим спросом у злоумышленников пользуются японский Nissan Qashqai, немецкий Volkswagen Tiguan и французский Renault Kaptur. Настоящим и будущим владельцам этих «паркетников» можно спать спокойно. Впрочем, установленный в салоне капкан лишним точно не окажется.
Любопытно, что Volkswagen Polo и Renault Duster считаются куда менее безопасными с точки зрения угона. А в самом бюджетном классе машин излюбленными транспортными средствами у автоворов, конечно же, являются изделия Волжского завода. Похитители по-прежнему не брезгуют видавшими жизнь LADA Priora и чуть более новыми LADA Granta. А буквально недавно в список желанных среди угонщиков машин попала флагманская модель АВТОВАЗа — LADA Vesta.
Впрочем, любителям недорогих корейских автомобилей тоже не стоит обольщаться. Седаны Hyundai Solaris и кроссоверы Hyundai Creta крадут с завидной регулярностью. В цене у преступников и чешские лифтбэки Skoda Rapid. В общем, как видно, от пропажи любимой «ласточки» не застрахован никто из автовладельцев. Что ж, хотя бы застрахуйте саму машину. По крайней мере, спать будете гораздо легче. И помните про капкан!