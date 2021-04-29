Какие автомобили меньше всего интересуют российских угонщиков

И если в премиальном сегменте угонщики практически не изменяют своим вкусам, то среди машин для массового потребителя бывают исключения. Да, воришки по-прежнему любят дорогостоящие автомобили. В их числе — рамные внедорожники Infiniti QX80 и Toyota Land Cruiser 200, городские кроссоверы Lexus и BMW, а также универсальные вседорожники Land Rover и Mercedes-Benz.

Скажем угонщикам «спасибо» за наименьшее проявление интереса к изделиям Audi. Похоже, у нас все же есть шансы без опаски эксплуатировать немецкую продукцию с четырьмя кольцами, а заодно и умной электроникой, богатым оснащением и прочими «вкусностями». Чего только стоит фееричная матричная оптика, продвинутый мультимедийно-развлекательный комплекс и шикарнейшая панорамная крыша.