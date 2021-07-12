Самые роскошные «тачки» гламурного блогера Гусейна Гасанова, попавшегося ГИБДД

Mercedes-AMG G63

А это любимая машина Гусейна, причем не первая и, вероятно, не последняя с литерой G63. Сам владелец отмечает, что готов расстаться с любым авто из своего гаража… кроме «Гелендвагена». Даже несмотря на то, что внедорожником (пусть и не конкретно этим) в свое время интересовались приставы. И перманентно интересуется ГИБДД.

По мнению блогера, G63 сочетает в себе лучшие автомобильные качества и является самой универсальной машиной из всех, что у него имеются. Похоже, шоумен попросту никогда не ездил на «Ниве». Впрочем, неудивительно, но именно на «Гелике» стоимостью под 30 миллионов рублей у Гусейна Гасанова больше всего штрафов за нарушения ПДД, а это более четырех сотен «писем счастья» по итогам минувшего года. В сумме лихачество на любимом автомобиле обошлось блогеру более, чем в 400 000 рублей. Сущие копейки… Хотя и их, вероятно, в ближайшие месяцы недосчитается бюджет, который мог бы пополнять Гусейн, и дальше раскатывая на авто.

Стоит добавить, что в последнее время блогеры и тому подобные персонажи довольно часто попадают в полицейские сводки. Судя по всему, после громкой аварии с участием Эдварда Била, который несколько месяцев злостно нарушал ПДД на авто без регистрации в ГИБДД, гаишникам прилетело. Иначе, как можно объяснить тот факт, что пранкеров, тиктокеров и прочих известных неформалов стали один за другим привлекать к ответственности?