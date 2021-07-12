Самые роскошные «тачки» гламурного блогера Гусейна Гасанова, попавшегося ГИБДД

Портал «АвтоВзгляд» решил вспомнить самые любопытные машинки из гаража — то ли блогера, то ли певца — Гусейна Гасанова, который рискует остаться без водительского удостоверения, как это, к примеру, недавно случилось с не менее, если и не более скандальным исполнителем Элджеем.
Lamborghini Urus
Самое свежее приобретение Гусейна Гасанова. Это первый в истории кроссовер от Lamborghini. Полный привод, 650 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 3.6 секунды и максимальная скорость — 305 км/ч. За все вышеперечисленное блогер отдал более 20 миллионов рублей. Как пишет в своем Instagram сам Гусейн, это «любовь с первого взгляда». Интересно, что менее чем через месяц после приобретения автомобиля Гасанов перекрасил свой Urus в традиционный для своего автопарка красный цвет, после чего «новая малышка» стала еще чаще мелькать в публикациях блогера, а заодно и в сводках МВД.
Rolls-Royce Cullinan
«Желаю каждому из вас испытать, то что я испытываю сейчас! Это не просто машина, а цель, которую в 25 лет я осуществил»! Так в своем Instagram Гусейн описывает эмоции от приобретения первого в истории кроссовера от Rolls-Royce, стоимость которого составляет более 25 миллионов рублей. Автомобиль быстро «захватил» социальные сети, став флагманом автопарка Гусейна Гасанова и затмив гиперкар Lamborghini Aventador.
Lamborghini Aventador
Собственно, вот и он. Суперкар стоимостью более 20 миллионов рублей, про который Гусейн, кажется, уже позабыл. На последних «выставочных» фото красуются новенькие Urus, Cullinan и G63, а Aventador, видимо, ожидает судьба Mercedes-Benz S-Class W222, Ferrari California, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Alphard и других машин Гусейна Гасанова, которые в один момент просто перестали фигурировать в публикациях блогера и навсегда исчезли из медийного пространства. Занятно, но в разговоре с другим представителем блогосферы Димой Гордеем Гусейн отметил, что ему не нравится ездить на Aventador, но ему нравится им владеть, а потому он планирует однажды сделать свою «ламбу» чуть ли не музейным экспонатом внутри своего дома. А что: раньше ведь «братки» возводили своим коллегам памятники из 600-тых «Мерседесов»…
Mercedes-AMG G63
А это любимая машина Гусейна, причем не первая и, вероятно, не последняя с литерой G63. Сам владелец отмечает, что готов расстаться с любым авто из своего гаража… кроме «Гелендвагена». Даже несмотря на то, что внедорожником (пусть и не конкретно этим) в свое время интересовались приставы. И перманентно интересуется ГИБДД.
По мнению блогера, G63 сочетает в себе лучшие автомобильные качества и является самой универсальной машиной из всех, что у него имеются. Похоже, шоумен попросту никогда не ездил на «Ниве». Впрочем, неудивительно, но именно на «Гелике» стоимостью под 30 миллионов рублей у Гусейна Гасанова больше всего штрафов за нарушения ПДД, а это более четырех сотен «писем счастья» по итогам минувшего года. В сумме лихачество на любимом автомобиле обошлось блогеру более, чем в 400 000 рублей. Сущие копейки… Хотя и их, вероятно, в ближайшие месяцы недосчитается бюджет, который мог бы пополнять Гусейн, и дальше раскатывая на авто.
Стоит добавить, что в последнее время блогеры и тому подобные персонажи довольно часто попадают в полицейские сводки. Судя по всему, после громкой аварии с участием Эдварда Била, который несколько месяцев злостно нарушал ПДД на авто без регистрации в ГИБДД, гаишникам прилетело. Иначе, как можно объяснить тот факт, что пранкеров, тиктокеров и прочих известных неформалов стали один за другим привлекать к ответственности?