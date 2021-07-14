Самые дорогие и быстрые автомобили лучшего футболиста планеты Криштиану Роналду

В гараже 36-летнего португальца Криштиану Роналду огромное число ярких и дорогих машин. Некоторым из экземпляров — самое место на гоночном треке. Другим — на скоростных автобанах и извилистых серпантинах океанского побережья. К примеру, одним из последних его приобретений стал McLaren Senna.

Знатоки оценили этот болид в 850 000 Евро. В недрах суперкара скрыт бензиновый V8 мощностью 800 л. с., выдающий 800 Нм крутящего момента, делая McLaren Senna самым мощным суперкаром в линейке марки. Его максимальная скорость составляет 335 км/ч. А «сотню» гиперкар разменивает за 2,8 секунды.

Bugatti La Voiture Noire — еще один автомобиль, способный вызвать нехватку дыхания даже когда стоит на месте. И если его внешний вид не пришелся вам по вкусу, то ценник уж точно заставит подавиться. Все дело в том, что La Voiture Noire является самым дорогим приобретением футболиста — его цена составляет 11 млн. Евро. Турбодвигатель W16 объемом 8 литров выдает 1500 л. с. и 1600 Нм крутящего момента. Максимальная скорость — 420 км/ч. До ста километров в час La Voiture Noire разгоняется за 2,5 секунды.