Самые дорогие и быстрые автомобили лучшего футболиста планеты Криштиану Роналду

В гараже 36-летнего португальца Криштиану Роналду огромное число ярких и дорогих машин. Некоторым из экземпляров — самое место на гоночном треке. Другим — на скоростных автобанах и извилистых серпантинах океанского побережья. К примеру, одним из последних его приобретений стал McLaren Senna.
Знатоки оценили этот болид в 850 000 Евро. В недрах суперкара скрыт бензиновый V8 мощностью 800 л. с., выдающий 800 Нм крутящего момента, делая McLaren Senna самым мощным суперкаром в линейке марки. Его максимальная скорость составляет 335 км/ч. А «сотню» гиперкар разменивает за 2,8 секунды.
Bugatti La Voiture Noire — еще один автомобиль, способный вызвать нехватку дыхания даже когда стоит на месте. И если его внешний вид не пришелся вам по вкусу, то ценник уж точно заставит подавиться. Все дело в том, что La Voiture Noire является самым дорогим приобретением футболиста — его цена составляет 11 млн. Евро. Турбодвигатель W16 объемом 8 литров выдает 1500 л. с. и 1600 Нм крутящего момента. Максимальная скорость — 420 км/ч. До ста километров в час La Voiture Noire разгоняется за 2,5 секунды.
Еще один Bugatti в гараже Роналду — это Chiron. Суперкар весом 1995 кг ускоряется до сотни за 2,5 секунды. А отметку в 200 км/ч разменивает за 6,5 секунд. Все это возможно благодаря W-образному 16-цилиндровому турбодвигателю с отдачей 1500 л. с. и 1600 Нм, которые доступны при 2000 оборотах. Четыре турбины в моторе работают по ступенчатой схеме — для малых оборотов воздух в двигатель нагоняют две турбины, а затем, к ним подключаются еще две. Гиперкар оснащен полным приводом с муфтой Haldex. Цена автомобиля — без малого 3 млн евро.
Не обошел футболист и марку Lamborghini, оседлав разгоряченный Aventador. Этот суперкар шестого поколения обошелся Роналду в сущие копейки — порядка 300 000 евро. И был куплен футболистом в качестве подарка самому себе на 27 лет. Двигатель автомобиля развивает 770 л. с., а до сотни с места Aventador разгоняется за 3 секунды.
Koenigsegg CCX 11 — является одним из самых красивых, а заодно и быстрых авто в гараже Криштиану. Его двигатель развивает 1018 л. с., что позволяет суперкару разгонятся до 100 км/ч за 2,9 секунды. Стоимость автомобиля оценивается в 400 000 евро.
Впрочем, не только суперкарами фанатеет футбольная звезда. Криштиану очень любит марку Rolls-Royce, и в его гараже нашлось место для Phantom. Турбомотор V12 объемом 6,75 литра выдает 900 Нм крутящего момента и 563 л. с., что позволяет разгонятся автомобилю до сотни за 5,3 секунды. Такой экземплярчик обошелся Роналду чуть более 400 000 евро.