Стоит ли Черное море того, чтобы ехать сюда на машине

Как там у группы «Дюна»: трудна дорога и повсюду обман! Ну что ж, лучше и не скажешь про поездку к морю, от которой отечественный турист всегда ожидает позитива. Однако первые хмурые мысли начинают посещать уставшего от коронаограничений обывателя, как только он выкатывается на трассу М4 «Дон».
Одна из основных магистралей, связывающая столицу и юг России, которая должна быть всегда в идеальном состоянии, пребывает в перманентном ремонте. В местах перекладки асфальта двигаться приходится змейкой с черепашьей скоростью, за которой днем бдительно следят бездельники с камерами. Ночью эти участки еще более-менее можно проскочить быстро. Однако днем скопления автомобилей здесь неизбежны.
Те, кто побывал на море до начала августа, успел воспользоваться скидками, которые предоставлял «Автодор» владельцам транспондеров. Начиная с августа — тарифы на проезд по платным дорогам едины для всех. Нет теперь ни ночного пониженного тарифа, ни скидок за проезд по транспондеру. Есть только нелепая программа лояльности, по которой скидку можно купить за баллы. Однако сделать это можно лишь планируя свою поездку за месяц. Иными словами, если вы внезапно решились на путешествие к морю и у вас есть на это баллы, то купить скидку вы сможете только на сентябрь. Согласитесь, «очень удобно».
Мы начинаем восстанавливать БАМ, но кто же доделает дорогу на юг? Платные магистрали заканчиваются перед черной дырой — городом Каменск-Шахтинский. И здесь снова начинается территория вечного ремонта. Сперва вы стоите в пробке, затем наблюдаете, как перекладывают асфальт, который тут же выдавливают и корежат проезжающие впереди и позади вас перегруженные КамАЗы с прицепами или, как их еще называют, «Хомячки».
В результате новый свежеуложенный асфальт в секунды превращается в старый, поплывший от жары и тяжести проехавшего по нему грузовика. И совершенно не пригоден для езды на легковушках. Ну что ж, видимо, кому-то это нужно и прибыльно. И его (или их) не интересуют рядовые граждане и их страдания. Важно — бесконечно перекладывать асфальт.
Следующая, даже не пробка, а пробища, поджидает путешественников в Ростове-на-Дону на объездной через Аксай. В ней вы проведете не менее часа, а то и гораздо дольше. Затем затор на обходной Краснодара и перед эстакадой в Горячем ключе.
Все знают, насколько тяжела дорога до Сочи — серпантин, прибрежные города — несчастные 200 километров вдоль берега вожделенного Черного моря, кажется, можно ехать вечность. В сторону же Новороссийска трасса едет чуть получше, но ровно до Дивноморского и Геленджика — тут все еще строят дорогу, а потому ни въехать в города, ни тем более выехать из них на экскурсию, не простояв 15—30 минут в пробке, попросту невозможно.
Когда вы все же доберетесь до места отдыха, то, скорее всего, если у хозяев дома, где вы сняли комнатушку, нет большого паркинга, машину придется парковать на улице. А все мы знаем, какие по ширине улицы в прибрежных городках, переполненных в сезон отдыхающими. В общем, найти стоянку здесь — тот еще квест.
Если вам все же удалось это сделать, то лучше сразу сложить зеркала и накрыть машину защитным чехлом. Если этого не сделать, то зеркала вам обязательно снесут, а кузов покроется каплями сосновой смолы, которую, если не оттереть сразу, позже будет вывести весьма проблематично.
В то время, как вся страна и даже мир борется с новой коронавирусной инфекцией, юг России смеется ей в лицо. Людей, носящих здесь маски, вы не найдете днем с огнем. Так что если вы еще не болели этой заразой или же не прививались, то уехать не своим ходом с моря ваши шансы повышаются в разы. Ну а о ротавирусной инфекции и говорить нечего. «Мама, меня сейчас вырвет», — топовая детская фраза после двух-трех дней прибывания на море.
Но если и это вас не пугает, то тогда, конечно же, идите смело на пляж. Здесь вам предложат лежаки по 400 ₽ за день за штуку и зонтик за 300 рублей. Это если будут свободные. Бунгало, закрытое от солнца со всех сторон, обойдется в 2000 рублей на день. Поездка на банане — 500 рублей с человека, катамаран на час — 1000 рублей, бокал пива — от 100 до 400 рублей, в зависимости от марки. Но вы же понимаете, что за «сотку» ничего хорошего вам не предложат.
Но главное, что бесплатных туалетов на то количество отдыхающих, что приезжает в прибрежные города, ничтожно мало — вы их, скорее всего, даже и не найдете. А платные стоят 20 рублей за одно посещение. И это мы не берем в целом уровень предлагаемого сервиса. Его попросту здесь нет.
Юг России весь работает в черную. Имея на руках смартфон и карточку, вы не сможете их никуда приложить. Точнее, вам нарочно не предложат терминал, попросив сделать онлайн перевод. Еще лучше, если вы расплачиваетесь наличными. Скидок и поблажек за участие в подобной черной экономике, естественно, никто не предлагает.
Но самое смешное, что даже коли вы захотите перевести продавцу денег, сделать это, если и сможете, то с большим трудом — интернет в здешних местах перегружен настолько, что для того, чтобы поймать его днем, нужно хорошо побегать. По этой же причине вы не всегда сможете взять в прокат электросамокат в том месте, где вам это удобно.
Кстати, аренда последних стоит от 7 рублей за минуту. Плюс, если у вас не оплачена подписка (250 рублей на месяц), то за старт с вашей карты будут снимать 50 рублей. А если вы невнимательно рассмотрели приложение для аренды, то еще и 35 рублей за страхование жизни. Ее по умолчанию включают вам всякий раз, когда вы арендуете самокат.
Это лишь малая часть того, что ждет отважившихся отдохнуть на черноморском побережье Краснодарского края. Конечно же, мы желаем, чтобы ваш отдых прошел на отлично.
Однако, как говорится: предупрежден — значит, вооружен. А потому хотелось бы, чтобы, планируя поездку, вы были готовы к негативным моментам и пережили их уже сейчас. Тогда и для позитива останется больше места.