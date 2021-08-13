Стоит ли Черное море того, чтобы ехать сюда на машине

Как там у группы «Дюна»: трудна дорога и повсюду обман! Ну что ж, лучше и не скажешь про поездку к морю, от которой отечественный турист всегда ожидает позитива. Однако первые хмурые мысли начинают посещать уставшего от коронаограничений обывателя, как только он выкатывается на трассу М4 «Дон».

Одна из основных магистралей, связывающая столицу и юг России, которая должна быть всегда в идеальном состоянии, пребывает в перманентном ремонте. В местах перекладки асфальта двигаться приходится змейкой с черепашьей скоростью, за которой днем бдительно следят бездельники с камерами. Ночью эти участки еще более-менее можно проскочить быстро. Однако днем скопления автомобилей здесь неизбежны.

Те, кто побывал на море до начала августа, успел воспользоваться скидками, которые предоставлял «Автодор» владельцам транспондеров. Начиная с августа — тарифы на проезд по платным дорогам едины для всех. Нет теперь ни ночного пониженного тарифа, ни скидок за проезд по транспондеру. Есть только нелепая программа лояльности, по которой скидку можно купить за баллы. Однако сделать это можно лишь планируя свою поездку за месяц. Иными словами, если вы внезапно решились на путешествие к морю и у вас есть на это баллы, то купить скидку вы сможете только на сентябрь. Согласитесь, «очень удобно».