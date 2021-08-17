Каршеринг, подписка или аренда автомобиля: что выбрать в отпуске

Допустим, вы не желаете провести все две недели отпуска, сидя на одном месте. В планах — посещение множества красивых мест и достопримечательностей, а то и перемещения между несколькими городами. В общем, в приоритете — сохранить мобильность, а потому вариант с самолетами-поездами-автобусами даже не рассматриваете. Какие есть альтернативы? Аренда автомобиля, подписка и каршеринг — да, последние теперь тоже такую услугу предоставляют.
Но что же выгоднее? Чтобы найти ответ на этот вопрос, выберем конкретный автомобиль и сравним условия с учетом двухнедельного бронирования. В качестве примера возьмем самый популярный кроссовер в России — Hyundai Creta. Почему именно он? Во-первых, эта модель востребована не только у покупателей, но и у сервисов аренды. Во-вторых, потому что вы планируете отдых семьей — следовательно, нужна машина побольше.
Итак, что же вас ждет, если решите арендовать «Крету» по классической схеме, взять на две недели в сервисе каршеринга или оформите подписку у производителя? Давайте разбираться.
КЛАССИЧЕСКАЯ АРЕНДА
Обычная аренда автомобиля — первое, что приходит на ум, когда заходит речь о «мобильном» отпуске. Несмотря на то, что в России активно развиваются всевозможные подписки и каршеринг, прокатные компании все еще живы: и пусть число их клиентов мало-помалу снижается, работа у них по-прежнему есть — и особенно в летний сезон.
Кроссовер Hyundai Creta можно арендовать практически в любой прокатной компании, коих в интернете предостаточно. Кликаем по первой же ссылке, отобразившейся на странице поиска: выбранная нами машина на «автомате» предлагается одним столичным сервисом по цене 3350 рублей в сутки. При бронировании на две недели это, соответственно, 46 900 целковых. Нормальный прайс — у конкурентов, как мы выяснили, ценники плюс-минус такие же.
Эта же компания готова выдать автомобиль клиенту в возрасте от 25 лет, с опытом вождения от 3 лет. Передвигаться по России можно свободно, если же хотите пересечь границу, то потребуются дополнительные согласования. Километраж ограничен — 300 км в сутки. Ограничена и ответственность по КАСКО — за такие опции, как «защита» от угона или повреждение лобового стекла, нужно доплатить. Из прочих минусов в большинстве случаев — необходимость оставить залог.
КАРШЕРИНГ
Сегодня услуга долгосрочной аренды автомобиля есть у «Яндекс.Драйва». Действует она не во всех городах, да и сроки бронирования сильно ограничены (в Сочи — до 14 дней, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани — до 10). То есть, если вы решили отправиться на курорты Краснодарского края, то вариант с каршерингом будет удобен лишь тем, кто добирается до Сочи своим ходом. Впрочем, он вряд ли может быть удобен кому-то в принципе.
Почему? Как минимум потому, что «Яндекс» не раскрывает прайс-листы на долгосрочную аренду, объясняя это тем, что стоимость зависит не только от конкретного города, но и от спроса на автомобиль. По некоторым данным, речь идет о 6000 рублей за двое суток. А если мы говорим о двух неделях, то сумма составит порядка 47 000 «деревянных». Это очень примерно — узнать точный ценник, повторимся, можно лишь в момент бронирования.
Но и на этом еще не все. В стоимость аренды входит только время — километраж оплачивается отдельно, что совсем невыгодно для тех, кто намерен использовать машину активно. На «Яндексе» далеко не уедешь: в случае с тем же Сочи зона эксплуатации строго ограничена Краснодарским Краем. Зато требования к клиенту чуть мягче, чем у прокатных компаний: возраст от 21 года, стаж — от 2 лет. В общем, так себе вариант для семейного отдыха.
ПОДПИСКА
Сложно сказать, что выгоднее: содержать собственный автомобиль или оформить подписку. Однако если сравнивать эту новомодную услугу с долгосрочной арендой по классической схеме, то подписка ничуть не уступает, а то и выигрывает. Идем на официальный сайт Hyundai, смотрим, на каких условиях предлагается «наша» Creta. При бронировании на 2 недели автопроизводитель попросит 42 000 рублей (3000 целковых в сутки). Пока неплохо.
Передвижения по стране не ограничены, выезды за территорию РФ — равно как и в прокатных компаниях, по предварительному согласованию. Лимит на ежедневный километраж есть — 500 км. Зато в стоимость включено полное КАСКО, да и машину, вроде как, не подсунут «подуставшую»: по словам представителей Hyundai, все машины в парке свежие, в богатых комплектациях, что тоже радует.
Но здесь могут возникнуть проблемы с прохождением проверки в службе безопасности Hyundai. По некоторым данным, специалисты «отсекают» порядка 30—40% поданных заявок: «фейсконтроль» действительно очень строгий. Узнать, почему тебе отказали, сложно — причины не указываются. Хотя и можно попытаться оспорить решение, обратившись в службу поддержки. Так что мало быть взрослым (старше 25 лет) и опытным водителем (от 3 лет) — нужно что-то еще.
ЧТО ЖЕ ЛУЧШЕ
Подведем итог? Если речь идет о двухнедельном активном отдыхе с семьей, то наименее привлекательным вариантом выглядит каршеринг. Все-таки этот сервис ориентирован на краткосрочную аренду, при долгосрочной — условия не очень выгодные. Что же до подписки и проката, то тут — что вам больше нравится. Наверное, подписка прозрачнее и приятнее (новый, «богатый» автомобиль). Но машин в парках производителей не так много, да и проверка ого-го.
Добавим, что вне зависимости от того, какой вариант вы выберете, ответственность за соблюдение Правил дорожного движения и эксплуатацию платных парковок лежит полностью на вас. Как правило, при бронировании автомобиля клиент «привязывает» свою банковскую карту, с которой и спишутся автоматически средства, если компания обнаружит по завершении аренды тот или иной «косяк».
А чтобы с карты вдруг не списали солидную сумму за потертый бампер или трещинку на лобовом стекле, внимательно осматривайте машину прежде, чем подписывать документы. Отдельно обсудите вопрос страхования: не пожалейте времени, узнайте, что покрывает полис КАСКО, а что — нет. В дороге, как известно, может случиться всякое. Защита от непредвиденных расходов не помешает — и особенно, если вы держите путь в малознакомый регион.