Каршеринг, подписка или аренда автомобиля: что выбрать в отпуске

Допустим, вы не желаете провести все две недели отпуска, сидя на одном месте. В планах — посещение множества красивых мест и достопримечательностей, а то и перемещения между несколькими городами. В общем, в приоритете — сохранить мобильность, а потому вариант с самолетами-поездами-автобусами даже не рассматриваете. Какие есть альтернативы? Аренда автомобиля, подписка и каршеринг — да, последние теперь тоже такую услугу предоставляют.

Но что же выгоднее? Чтобы найти ответ на этот вопрос, выберем конкретный автомобиль и сравним условия с учетом двухнедельного бронирования. В качестве примера возьмем самый популярный кроссовер в России — Hyundai Creta. Почему именно он? Во-первых, эта модель востребована не только у покупателей, но и у сервисов аренды. Во-вторых, потому что вы планируете отдых семьей — следовательно, нужна машина побольше.

Итак, что же вас ждет, если решите арендовать «Крету» по классической схеме, взять на две недели в сервисе каршеринга или оформите подписку у производителя? Давайте разбираться.