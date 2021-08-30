Чего ждать водителям страны от сентябрьских выборов в Госдуму

Градостроительная политика
Самая острая и актуальная не только для автовладельцев, но и для всех жителей столицы тема — необходимость кардинальных изменений в градостроительной политике. Большинство жителей Москвы сходятся во мнении, что единственный выход для города, задыхающегося в пробках и тесноте общественного транспорта — не строительство новых велодорожек и пешеходных зон, а снижение этажности и плотности населения, отказ от уплотнительной застройки и строительства многоэтажек. Также необходима программа децентрализации деловой жизни, чтобы люди меньше ездили в центр и принятие мер по поощрению удаленной работы.
Парковки общего пользования
Парковки, вернее, их дефицит — самая большая головная боль для жителей столицы. Неудивительно, что больше всего предложений от автовладельцев и членов их семей поступило именно по этой проблеме. В первую очередь горожане предлагают новой Госдуме обратить внимание на ситуацию с парковками у социальных объектов (теперь это беда не только для Москвы, но и для ряда других городов, куда пришли платные парковки). Больницам и поликлиникам нужно, наконец, начать планировать места на УДС, а также строить подземные паркинги.
Кстати, еще один важный момент — регулирование парковочного пространства для временно утративших мобильность граждан. Речь идет о группе людей, которой временно требуются такие же льготы, как инвалидам, ввиду сложности передвижения из-за травм или болезни, но на которых сегодня действие льгот для инвалидов не распространяется.
На счет платности и бесплатности парковки в принципе, особенно в центре Москвы, мнения расходятся. Кто-то считает, что плату безоговорочно нужно отменять везде, кто-то, что в центре города такая мера необходима, а вот на счет спальных районов — большой вопрос.
Тем не менее, подавляющая часть столичных автомобилистов считает текущую стоимость парковки на центральных улицах столицы запредельной и сходится во мнении, что она должна быть снижена. Также многие участники автосообществ сообщили, что, по их мнению, нужно вновь поднять вопрос о бесплатной парковке в ночное время. С 19 до 9 утра в центре и с 18 до 10 утра в жилых районах плату за парковку необходимо отменить, а также вернуть интервал оплаты с 5 до 15 минут.
Еще один чувствительный вопрос — нормативы по строительству паркингов для жилых помещений и бизнес-центров, социальных объектов. По мнению москвичей — они должны быть пересмотрены в сторону существенного увеличения. Строительство же таких зданий без парковок вовсе недопустимо.
Также столичные автовладельцы отмечают, что необходимо решать проблему с недорогими или бесплатными перехватывающими парковками и строить доступные паркинги. Сейчас их явно не хватает, некоторые перехватывающие парковки или закрыты, или, вопреки обещаниям, не построены, или переведены в платный режим, что не стимулирует людей ими пользоваться.
Гаражи и парковки во дворах
О платных парковках во дворах москвичи даже подумать не могут без содрогания — многие отмечают, что это та черта, за которой напряженность между автомобилистами и властью может достигнутькритической точки. Уничтожение гаражей по всей Москве уже привело к тому, что люди оказались лишены возможности оставлять машину где либо, кроме как у подъезда своего дома (и хорошо еще — если там место есть).
Часть дворов уже и так платят за обслуживание шлагбаумов, а мест всем все-равно не хватает — приходится договариваться с соседями и самим организовывать очередность въезда и выезда с дворовой парковки, что в любом случае лучше, чем введение новой платы за ровно то же самое парковочное место, на котором будешь стоять с соседом по графику (распространенная ситуация для спальных районов, где машины выстраиваются в сложный тетрис, чтобы максимально компактно разместиться на узком парковочном пространстве двора).
Поэтому вместо создания нового повода для конфликта, автомобилисты предлагают рассмотреть вопрос о возвращении программы «Народный гараж», строительстве надземных и подземных паркингов и прекращении гонений на частный автотранспорт в целом — это самое (после парковок у больниц) часто встречающееся пожелание к депутатам новой Госдумы и градоначальникам — развивая общественный транспорт, давать импульсы к равномерному развитию и для личных автомобилей.
Дорожное строительство и организация движения
Второй жизненно важный вопрос, который сейчас городские власти обсуждать крайне не любят — строительство новых дорог и вылетных магистралей, увеличение их пропускной способности. Вместо повсеместного заужения и «опешехоживания» улиц, необходимо, по мнению автомобилистов, активнее заниматься строительством и реконструкцией трасс в радиусе 150—300 км от Москвы, а также прокладкой дорог, создающих связи между районами.
Также многие участники обсуждения напоминают о том, что пора уже разработать современные критерии установления скоростных ограничений, которые должны не просто неукоснительно соблюдаться при размещении регулирующих знаков на дорогах общего пользования, но и контролироваться соответствующими службами.
Кроме этого, автомобилисты обращают внимание на то, что на дорогах по-прежнему не хватает «отбойников» или разделительных ограждений, которыми нужно оборудовать не только каждую федеральную трассу, но и злополучные Кутузовский проспект — известный в Москве как «дорога смерти» и Садовое кольцо, где регулярно происходят тяжелейшие аварии и гибнут люди.
Некоторые участники обсуждения даже предложили ввести уголовную ответственность для чиновников транспортного комплекса за каждое лобовое столкновение на таких дорогах, ведь часто, кроме прочих факторов, тяжесть последствий ДТП вызвана именно их нежеланием грамотно и безопасно организовать движение на конкретном участке дороги или улице. Вспомним недавний пример со смертельным ДТП Валерии Башкировой, сбившей детей на пешеходном переходе — это была не первая авария на этом месте и снизить тяжесть последствий могли бы банальные лежачий полицейский и светофор.
Еще одна важная мера воздействия на нерадивые дорожные службы — ответственность за ненадлежащим образом выполненные или проводимые работы, отсутствие безопасных ограждений и предупреждающих знаков. Де факто, сейчас сложилась ситуация, что за это совершенно не с кого спросить, а раз нет ответственных — качество работ (как мы видим на примере ряда городских улиц прямо сейчас) откровенно деградирует.
Также некоторые автовладельцы, в качестве меры для повышения безопасности на скоростных трассах и городских магистралях, предложили создать отдельный штаб аварийных комиссаров и оперативное устранение аварий, чего сегодня на наших дорогах почти не происходит.
Такси и каршеринг
Похоже два самых аварийных вида транспорта не только в Москве, но и в регионах страны, очень ждут адекватного законодательного регулирования в новой Госдуме. Каршеринг в его существующем виде имеет несправедливые преференции и небезопасен. По мнению автомобилистов, оператор сервиса по аренде авто должен наравне с обычными автомобилями горожан платить за нахождение своих машин на парковках общего пользования.
Возможно, стоит даже рассмотреть вопрос о квотах на машины такси и каршеринга в городе, которых сегодня в Москве, как считают некоторые горожане, явный переизбыток. Также, по их мнению, нужно увеличить ограничение по возрасту и водительскому стажу для водителей каршеринга и обязать агрегаторов нести ответственность за случаи причинения любого вреда имуществу и здоровью пассажиров такси.
Законодательное регулирование
Так уже повелось в Москве, что как бы не ругали автомобилисты ГИБДД, но пришедшие в нашу жизнь ведомства ЦОДД, МАДИ, АМПП, народной любви так и не снискали. Одни то и дело сыплют сомнительными проектами по изменению схем движения и уничтожают парковок, повсеместно лепя выделенки и знаки 3.27, другие эвакуируют машины и выписывают штрафы, обоснованность которых не редко вызывает сомнения даже у судей, отменяющих подобные решения сплошь и рядом.
Неудивительно, что именно поэтому значительная часть москвичей не первый год просит ликвидировать эти «пришлые» структуры правительства Москвы, вернув основные функции по регулированию организации дорожного движения профильному ведомству — Госавтоинспекции города.
Есть также предложение к новой Думе — рассмотреть, наконец, закон о средствах индивидуальной мобильности. Ряд автомобилистов сходится во мнении, что водители велосипедов, самокатов и прочих электрогаджетов должны сдавать экзамены на знание ПДД, получать права соответствующей категории, и нести ответственность за нарушения на дорогах наравне с водителями автомобильного транспорта.
Еще один важный болезненный момент — упрощение механизмов оспаривания штрафов. Пока, отмечают автовладельцы, только конвейер выписываемых постановлений работает безупречно. Ошибочный же штраф остается головной болью автомобилиста, а должен бы быть — проблемой органа, который его выписал. Есть даже предложение — компенсировать любой отмененный штраф в 10-кратном размере. Но главное — отладка механизма обжалования постановлений, которая при всем стремительном развитии цифровых технологий у нас пока остается на уровне прошлого века.
Не могли обойти автовладельцы и тему отмены транспортного налога или топливных акцизов. Это второй популярный пункт для обсуждения, после, конечно же, отмены обязательного техосмотра для личного автотранспорта и перевод его на добровольную основу. Тут согласно и опросу нашего издания — 80% автомобилистов на стороне МВД и за добровольность этой процедуры для частных машин.
Однако, поскольку лобби обязательного техосмотра не дремлет, как стойко сможет защищать свою позицию ведомство после пресловутых выборов в Госдуму, когда у процедуры ТО, возможно, появится новая поддержка — прогнозировать пока сложно. Да и в целом выполнять «наказы» автовладельцев почти никто из текущих кандидатов, за исключением привычных редких автозащитников, не спешит.
Программы у кандидатов сейчас не в моде в целом — еще попробуйте их найти, а уж автоповестка и вовсе ушла на второй план, на фоне грядущего подорожания мяса и усиления влияния «зеленого тренда» по всему миру и в Москве, в частности.
Так что защищать свои права автомобилистам и при Думе нового созыва придется самостоятельно. Или погибнуть. Конечно же, не в буквальном смысле. А в том, что проблемы спасения утопающих придется разрешать им самим.
Или «менять свои транспортные привычки», покупать «Тройку» и получать удовольствие от перемещения на нашем комфортном и прекрасном общественном транспорте, чередуя его со всесезонным велосипедом. Выбор за нами…