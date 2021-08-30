Чего ждать водителям страны от сентябрьских выборов в Госдуму

Градостроительная политика

Самая острая и актуальная не только для автовладельцев, но и для всех жителей столицы тема — необходимость кардинальных изменений в градостроительной политике. Большинство жителей Москвы сходятся во мнении, что единственный выход для города, задыхающегося в пробках и тесноте общественного транспорта — не строительство новых велодорожек и пешеходных зон, а снижение этажности и плотности населения, отказ от уплотнительной застройки и строительства многоэтажек. Также необходима программа децентрализации деловой жизни, чтобы люди меньше ездили в центр и принятие мер по поощрению удаленной работы.

Парковки общего пользования

Парковки, вернее, их дефицит — самая большая головная боль для жителей столицы. Неудивительно, что больше всего предложений от автовладельцев и членов их семей поступило именно по этой проблеме. В первую очередь горожане предлагают новой Госдуме обратить внимание на ситуацию с парковками у социальных объектов (теперь это беда не только для Москвы, но и для ряда других городов, куда пришли платные парковки). Больницам и поликлиникам нужно, наконец, начать планировать места на УДС, а также строить подземные паркинги.

Кстати, еще один важный момент — регулирование парковочного пространства для временно утративших мобильность граждан. Речь идет о группе людей, которой временно требуются такие же льготы, как инвалидам, ввиду сложности передвижения из-за травм или болезни, но на которых сегодня действие льгот для инвалидов не распространяется.