Рейдеры продолжают захватывать московские паркинги

Классическая история — типичная для столицы вот уже на протяжении десятилетия — прямо сейчас происходит в Гольяново. В одно совсем не прекрасное утро владельцы машиномест в подземном паркинге на ул. Уральской обнаружили, что их управляющая компания «превратилась в тыкву», а право управления паркингом перешло к некоему ООО «Паркинг Лайн».
– Наш подземный паркинг ранее находился в собственности города, — рассказывает Марина, владелица машиноместа. — После того, как это нежилое помещение было доведено до состояния непригодного к эксплуатации, машиноместа были выставлены на продажу на аукционе и выкуплены физическими лицами, ставшими их собственниками. И мы общими усилиями за счет собственных средств приводили паркинг в рабочее состояние. А 9 сентября сюда нагрянула группа людей бандитского вида — около 10 человек, вскрыла замок, поставила новый, посадила своего человека с правом проживания в административной комнате и вывесила объявление, что теперь «Паркинг Лайн» будет управлять стоянкой…
12 сентября собственники машиномест вызвали полицию для наведения порядка. Но несмотря на то, что в полиции их заявление зарегистрировали, сотрудник новой управляющей компании продолжает находится и проживать в помещении, расположенном на территории объекта, и никаких действий по его выдворению органами правопорядка не производится. Да и как их это сделать, если формально «Паркинг Лайн» стала управлять парковкой на совершенно законных основаниях — по договору, согласно которому бывшая УК ООО «Смарт паркинг» передоверила ей эти права с 1 сентября 2021 года.
– Я специально открыл управляющую компанию для нашего паркинга, и мы собирались провести общее собрание собственников, чтобы передать ей права управления, но тут появился «Паркинг Лайн», — поясняет позицию владельцев машиномест Дмитрий. — Зачем ломать замки и вселяться без спроса? Это тоже самое, как если бы к вам в квартиру ворвались незнакомые люди, объяснив свое вторжение тем, что, мол, мы видим, что у вас плохой ремонт, давайте мы вам его сделаем. Если они хотят управлять нашим паркингом, пусть присылают прайс, условия, все собственники с ними ознакомятся, и мы примем решение: нужна нам эта управляющая компания или нет…
Вроде бы владельцев машиномест можно понять и пожелания их кажутся логичными, однако с точки зрения закона все не так однозначно, пояснил порталу «АвтоВзгляд» координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов:
– Дело в том, что согласно документам, имеющимся у собственников машиномест, в настоящий момент формального права на управление объектом у них нет. Частным владельцам нежилой недвижимости нужно понимать, что свое право на собственность им необходимо защищать на всем протяжении времени владения ею. Это означает, что нужно иметь юриста, который на постоянной основе будет контролировать всю документацию парковочного комплекса или другого объекта и просматривать все заключаемые договоры для того, чтобы исключить возможность ущемления прав собственников. Но поскольку в данном случае, как я понимаю, юридически права собственников машиномест защищены не были, единственный путь разбираться с ситуацией — идти в суд…
К сожалению, подавляющая часть историй о так называемых рейдерских захватах парковок в Москве типична и основана на отсутствии юридической грамотности у собственников машиномест, которой и воспользовались «лихие люди», подминающие под себя все «плохо лежащие» паркинги столицы.
Теперь собственникам парковочных мест придется, скорее всего, потратить приличные деньги на дорогих адвокатов в судах, которые могут длиться годами. Так что как бы ни печально это признавать, но спасение утопающих в этом случае, получается, всецело остается только у них в руках.
Ведь благие намерения, не занесенные в официальный договор и не оформленные должным образом, мостят дорогу в ад, через круги которого придется пройти, чтобы доказать свои права на принятие решений. Надеемся, владельцам машиномест на Уральской удастся пройти это испытание и победить.