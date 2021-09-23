Рейдеры продолжают захватывать московские паркинги

Классическая история — типичная для столицы вот уже на протяжении десятилетия — прямо сейчас происходит в Гольяново. В одно совсем не прекрасное утро владельцы машиномест в подземном паркинге на ул. Уральской обнаружили, что их управляющая компания «превратилась в тыкву», а право управления паркингом перешло к некоему ООО «Паркинг Лайн».

– Наш подземный паркинг ранее находился в собственности города, — рассказывает Марина, владелица машиноместа. — После того, как это нежилое помещение было доведено до состояния непригодного к эксплуатации, машиноместа были выставлены на продажу на аукционе и выкуплены физическими лицами, ставшими их собственниками. И мы общими усилиями за счет собственных средств приводили паркинг в рабочее состояние. А 9 сентября сюда нагрянула группа людей бандитского вида — около 10 человек, вскрыла замок, поставила новый, посадила своего человека с правом проживания в административной комнате и вывесила объявление, что теперь «Паркинг Лайн» будет управлять стоянкой…

12 сентября собственники машиномест вызвали полицию для наведения порядка. Но несмотря на то, что в полиции их заявление зарегистрировали, сотрудник новой управляющей компании продолжает находится и проживать в помещении, расположенном на территории объекта, и никаких действий по его выдворению органами правопорядка не производится. Да и как их это сделать, если формально «Паркинг Лайн» стала управлять парковкой на совершенно законных основаниях — по договору, согласно которому бывшая УК ООО «Смарт паркинг» передоверила ей эти права с 1 сентября 2021 года.