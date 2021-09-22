Минпромторг запускает льготное автокредитование для несуществующих электромобилей

Как и предполагалось, скидка по программе льготного автокредитования и лизинга составит 25% (но не более 625 000 рублей) от стоимости электромобиля. Причем в отличие от аналогичной программы для обычных машин с ДВС, никаких ограничений по ценнику транспортного средства нет: по сниженному прайсу уже со следующего года можно приобрести как массовую модель, так и премиальную. Вернее, можно было бы, если бы не одно очень важное «но».

Дело в том, что в программе участвуют лишь те электромобили, что произведены на территории России в рамках специнвестконтракта, а таких сегодня просто нет. Так что же это: шутка или власти всерьез думают, что автопроизводители — хоть кто-нибудь из них — смогут локализовать свои «электрички» за несколько месяцев? И это в стране, где доля «зеленого» транспорта не дотягивает даже до 1%.