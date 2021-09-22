Минпромторг запускает льготное автокредитование для несуществующих электромобилей

Как и предполагалось, скидка по программе льготного автокредитования и лизинга составит 25% (но не более 625 000 рублей) от стоимости электромобиля. Причем в отличие от аналогичной программы для обычных машин с ДВС, никаких ограничений по ценнику транспортного средства нет: по сниженному прайсу уже со следующего года можно приобрести как массовую модель, так и премиальную. Вернее, можно было бы, если бы не одно очень важное «но».
Дело в том, что в программе участвуют лишь те электромобили, что произведены на территории России в рамках специнвестконтракта, а таких сегодня просто нет. Так что же это: шутка или власти всерьез думают, что автопроизводители — хоть кто-нибудь из них — смогут локализовать свои «электрички» за несколько месяцев? И это в стране, где доля «зеленого» транспорта не дотягивает даже до 1%.
Отчетливо понимая всю бесперспективность, зарубежные автостроители не торопятся с электрификацией своих моделей в России. Зато в бой рвутся отечественные — вспомнить хотя бы тот же КамАЗ с их «Камой-1», машины тольяттинской компании Zetta, электрические «Газели». Но и у них все не так просто.
К примеру, представители КамАЗа на прошедшей выставке «Комтранс» говорили, что на доработку «Камы» уйдет не меньше 3 лет. Zetta «забуксовала» из-за финансовых трудностей, а Группа ГАЗ не считает целесообразным вкладываться в «Газель» на батарейках ввиду отсутствия покупательского интереса. А о каком интересе может идти речь, если в стране нет инфраструктуры?
Хорошо бы сначала решить вопрос с зарядочными станциями, потом — помочь автостроителям с налаживанием производственных процессов. И только после этого стимулировать потребителей, сейчас же это выглядит смешно. Возможно, ситуацию поправят 800 млрд. рублей — именно в такую сумму оцениваются инвестиции в развитие электротранспорта по новой концепции, утвержденной Правительством РФ в конце августа. Но даже если и так, то случится это еще очень не скоро.