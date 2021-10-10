Виновата ли Ксения Собчак в смертельной аварии со своим участием

9 октября автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной: произошло лобовое столкновение двух машин. В одной из них в качестве пассажира ехала Ксения Собчак.
Как сообщает телеграм канал 112, водитель Mercedes S500, в котором находилась телеведущая и ее помощники, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. После этого машину отбросило в микроавтобус.
В результате ДТП погибли два человека — 35-летняя Елена Тарасова и 30-летняя Оксана Садовник, обе пассажирки первого авто, в которые въехал «мерс». Ещt один человек находится в больнице — это 28-летний Роберт Дедян. В микроавтобусе было 10 человек и никто из них за медицинской помощью не обращался. По некоторым данным, после случившегося г-жа Собчак с охраной и свитой пересела в другуое авто и покинула место трагедии.
Является ли водитель Mercedes S500 постоянным водителем телеведущей или выполнял временный заказ на поездку, также пока не уточняется. Менеджер телеведущей Кирилл Суханов отказался комментировать случившееся.
— Ответственность за аварию, как и за невыполнение требований ПДД всегда несет именно водитель, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» автоюрист Илья Афанасьев. — Поэтому то, что находящиеся в машине пассажиры покинули место ДТП вопросов, с точки зрения закона, не вызывает. Даже если выяснится вдруг, что это был личный водитель телеведущей — отвечать за нарушение Правил придется ему.
Правда, в некоторых случаях, когда личный шофер может подтвердить факт того, что действовал по приказу своего работодателя, последнего все-таки тоже можно привлечь к ответственности, но лишь к материальной. Самый простой способ — иметь на руках запись видеорегистратора. Тогда ответственность понесут и водитель, и его работодатель, потребовавший нарушить закон, — считает юрист, отмечая, что это не частые случаи в практике.
Ведь где простой водитель и где «господин», у которого деньги, связи, власть — то есть полный набор инструментов для того, чтобы избежать ответственности или оказать давление на подчиненного.
Мыже со своей стороны очень хотим верить, что данное ДТП — совершенно другой случай и трагическое стечение обстоятельств, но информации, которая может это подтвердить или опровергнуть, пока крайне мало. Смущает только один факт, на который уже обратили внимание многие СМИ.
В инстаграм-аккаунте Собчак последнее обновление было в воскресенье несколько часов назад. В записи нет ни слова о ДТП, но телеведущая опубликовала три правила, «чтобы быть счастливой». Сотрясение мозга (о котором буквально в последние минуты подготовки этого материала телеведущая сообщила СМИ) или полное отсутствие эмпатии и морали у девушки, родившейся с золотой ложкой во рту и всерьез убежденной, что все дороги — исключительно для нее, а «лохи и быдло» не должны ездить на машинах.
…И вот самые последние известия: водитель Mercedes, в котором ехала Собчак, признал вину в сочинском ДТП заявив при этом, что пассажиры его не гнали.