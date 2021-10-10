Виновата ли Ксения Собчак в смертельной аварии со своим участием

9 октября автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной: произошло лобовое столкновение двух машин. В одной из них в качестве пассажира ехала Ксения Собчак.

Как сообщает телеграм канал 112, водитель Mercedes S500, в котором находилась телеведущая и ее помощники, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. После этого машину отбросило в микроавтобус.

В результате ДТП погибли два человека — 35-летняя Елена Тарасова и 30-летняя Оксана Садовник, обе пассажирки первого авто, в которые въехал «мерс». Ещt один человек находится в больнице — это 28-летний Роберт Дедян. В микроавтобусе было 10 человек и никто из них за медицинской помощью не обращался. По некоторым данным, после случившегося г-жа Собчак с охраной и свитой пересела в другуое авто и покинула место трагедии.

Является ли водитель Mercedes S500 постоянным водителем телеведущей или выполнял временный заказ на поездку, также пока не уточняется. Менеджер телеведущей Кирилл Суханов отказался комментировать случившееся.