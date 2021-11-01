Чистый локдаун: где, кроме «самомойки» отмыть автомобиль, когда все закрыто

Коронавирус — коронавирусом, но машину надо периодически мыть, особенно когда только-только произошло закрытие дачного сезона, народ, под воздействием температуры воздуха, вернулся на зимние квартиры, перевезя с «природы» тонны полезных и не очень грузов. Урожай, опять же. Однако это оказалось не так уж просто.

Вся беда в том, что государство решилось на очередное «закрытие», запретив работать множеству предприятий, в том числе и мойкам. Продуктовым магазинам и аптекам можно, а вот сервисам, шиномонтажам и «автобаням» — нет. Сидите, мол, дома, постоит ваш железный конь грязным. А больше сантиметра — само отвалится. Впрочем, такой подход, как обычно, устроил далеко не всех автовладельцев.