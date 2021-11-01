Чистый локдаун: где, кроме «самомойки» отмыть автомобиль, когда все закрыто

Коронавирус — коронавирусом, но машину надо периодически мыть, особенно когда только-только произошло закрытие дачного сезона, народ, под воздействием температуры воздуха, вернулся на зимние квартиры, перевезя с «природы» тонны полезных и не очень грузов. Урожай, опять же. Однако это оказалось не так уж просто.
Вся беда в том, что государство решилось на очередное «закрытие», запретив работать множеству предприятий, в том числе и мойкам. Продуктовым магазинам и аптекам можно, а вот сервисам, шиномонтажам и «автобаням» — нет. Сидите, мол, дома, постоит ваш железный конь грязным. А больше сантиметра — само отвалится. Впрочем, такой подход, как обычно, устроил далеко не всех автовладельцев.
СКАЖИ «САМОМОЙКЕ» — НЕТ!
Гараж и мойку самообслуживания отметаем сразу — первый нельзя по закону, второй — по температуре. Будем откровенны, сбить пыль, конечно, можно и при «нуле» за бортом, но вот привести машину после дачной грунтовке в порядок, намылить, как следует, и тщательно смыть всю глину уже не выйдет. Остается фактически единственный вариант — роботизированная мойка, где нет людей, выходить из автомобиля не нужно, а, следовательно, и нет опасности подхватить бациллу. Едем!
РОБОТЫ — НАШЕ ВСЕ!
Подобные комплексы хоть и начали уже появляться, но их количества пока недостаточно обслуживания огромного столичного автопарка. Более того, низкие цены и скорость, с которой работает автоматика, подкупили многих водителей, оттого и в обычный день, забытое такое словосочетание, на такой мойке собираются очереди. А уж во время локдауна там и вовсе не протолкнуться: три посещенных сервиса в одном административном округе показали совершенно безрадостную картину — более 10 автомобилей и, соответственно, более трех часов ожидания. Арифметика проста — на очистку одной машины, проезд и оплату уходит около 20 минут. Считайте сами.
ВИП-МОЙКИ ВНЕ ВРЕМЕНИ И «КОРОНАКРИЗИСА»
Грусть, конечно, накатывает, но где наша не пропадала! Чем строже закон — тем тоньше юмор. Оказывается, что некоторые классические мойки все же работают. Принцип услуги несколько изменился: во-первых, посидеть в теплой «приемке» больше нельзя даже в маске, там бушуют бактерии, а во-вторых, машину в бокс загоняет отныне и до конца локдауна мойщик. Выглядит безумием, но это, согласитесь, лучше, чем замок на воротах. Как для предприятия, так и для потребителя.
В итоге проблему грязной машины решила самая обыкновенная, традиционная мойка. Причем был выполнен комплекс с уборкой салона и багажника, который без очередей и записи занимает не более 30 минут. Холодно, конечно, но альтернатива — еще печальнее. Хочется все же содержать автомобиль в порядке: оно и дешевле, и приятнее.