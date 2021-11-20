Автоблогер Саид Губденский стал максимально известным после смерти на Кутузовском проспекте

Москва — город безнаказанного порока. Лимитчики приезжают сюда покрасоваться крутостью, неуязвимостью и вседозволенностью (таджики с лопатами вопросительно замерли). Обязательная атрибутика: быстрая машина весомой цены, блог с наглостью и презрение к ПДД. Рефрен: «Я бесстрашен и мне ничего не будет»…

Руслан Шамсуаров и Мара Багдасарян упивались собой на Mercedes, Билл крушил технику на Audi, свежий покойник Саид Губденский перед смертью резвился на BMW. Воздать по заслугам закон не смог никому из них. Поплатился за распущенность лишь Geländewagen Шамсуарова, проданный с аукциона.

Мару Багдасарян долго арканили законами и постановлениями, пытались заставить красить заборы, негодовали в Думе, но наказать сумели только простых водителей на неприкаянных бюджетных автомобилях. Под Эдварда Билла законы переписать не хватило сил, и он ловко откупился. Саид Губденский погиб и его теперь можно не наказывать, а только оплакивать.

Впредь подобные выходки с разной степенью смертоносности будут повторяться по несколько раз в год. Если на Кутузовском проспекте — то с летальным исходом, на остальных магистралях — с большими материальными потерями. Приезжать куражиться именно в Москву респектабельное быдло не перестанет. Единственное, что можно сделать в этой связи — разделительный отбойник. Поскольку равенства всех перед законом все равно не будет.