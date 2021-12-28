Гаражная амнистия по-московски: «Чертаново» ожидает массовый снос гаражей

– Наш гаражный кооператив, да и все остальные, стоят не в самом лесу, а за его пределами, более чем в 70-и метрах от Битцевского парка и не подпадают под требования соблюдения охранной лесной зоны в 50 метров, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» член ПГСК «Лада ЮГ 149» Дмитрий Беляев. — Мы исправно платим за аренду земельного участка на протяжении многих лет. Наш район задыхается от количества автомобилей и нехватки парковочных мест во дворах. Действия, предпринимаемые Управой района, только усугубят эту ситуацию. Уже сейчас после 19.00 припарковать машину во дворах домов практически невозможно, мест нет. Подобная участь ожидает также автовладельцев районов «Чертаново-Центральное», «Чертаново-Южное», «Аннино», чьи гаражи примыкают к Битцевскому лесу или находятся в непосредственной близости от него. Что будет в ближайших дворах — страшно представить, и местным жителям это явно не добавит комфорта, а социальная напряженность возрастет в разы…
Тем временем, некоторые телеграм-каналы уже запестрели победными реляциями о грядущем восстановлении московских лесопарков:
«Парки хотят сохранить, максимально оберегая экосистему, но при этом сделать точками притяжения для жителей не только района или округа, но и всего города. Уже сейчас начинают работу информационные павильоны, в которых расскажут о запланированных мероприятиях. Первые три открылись в „Покровском-Стрешнево“, в ближайшее время такие же пункты появятся и в других парках — на двух участках будущего „Парка Яуза“, „Кусково“ и „Битцевский лес“. В Департаменте капремонта столицы обещают, что эти инфоцентры станут площадками для диалога с жителями», — сообщает телеграм-канал «Моя Москва».
Позабыв, правда, упомянуть о том, что почему-то все диалоги с жителями у нас проходят очень избирательно. Например, арендаторов почти тридцати гаражных комплексов никто не спросил, что им нужнее «точки притяжения для жителей всего города» или возможность припарковать машину.
А между тем, суммарное количество авто, которые выбросят во дворы только в районе ул. Академика Янгеля, обещает превысить две с половиной тысячи штук, но местные власти это, похоже, не волнует. Вместо реальных машино-мест они предлагают людям подать заявление на некую денежную компенсацию, получить которую, в зависимости от того, насколько корректно оформлены документы на гаражный бокс, тот еще квест.
– Нам нужны не деньги, а возможность парковать свои автомобили на автостоянках, а не во дворах, где и так уже нет места. Нас ждет внутридворовый автомобильный коллапс, иначе это не назвать, — заключает Дмитрий Беляев, призывая чиновников
остановить людоедскую политику в отношении автовладельцев Москвы, которую они проводят уже несколько лет.
«А частные гаражи мы снесем как уродующие лицо города. И по этому месту будут мчаться автобусы и троллейбусы…». Кажется, могущественный директор рынка из известного советского фильма «Гараж» воскресла и, засучив рукава, взялась реализовывать опрометчивую транспортную стратегию-2035, предписавшую всячески препятствовать частному автомобилевладению в России, отдавая приоритет развитию общественного транспорта.
Последний, правда, у нас развить нормально не научились. Но препятствовать и ломать умеют на пятерку. И чертановские гаражи, боюсь, только одна из первых жертв грядущего, более сурового витка борьбы с личными авто.