Гаражная амнистия по-московски: «Чертаново» ожидает массовый снос гаражей

Тем временем, некоторые телеграм-каналы уже запестрели победными реляциями о грядущем восстановлении московских лесопарков:

«Парки хотят сохранить, максимально оберегая экосистему, но при этом сделать точками притяжения для жителей не только района или округа, но и всего города. Уже сейчас начинают работу информационные павильоны, в которых расскажут о запланированных мероприятиях. Первые три открылись в „Покровском-Стрешнево“, в ближайшее время такие же пункты появятся и в других парках — на двух участках будущего „Парка Яуза“, „Кусково“ и „Битцевский лес“. В Департаменте капремонта столицы обещают, что эти инфоцентры станут площадками для диалога с жителями», — сообщает телеграм-канал «Моя Москва».

Позабыв, правда, упомянуть о том, что почему-то все диалоги с жителями у нас проходят очень избирательно. Например, арендаторов почти тридцати гаражных комплексов никто не спросил, что им нужнее «точки притяжения для жителей всего города» или возможность припарковать машину.

А между тем, суммарное количество авто, которые выбросят во дворы только в районе ул. Академика Янгеля, обещает превысить две с половиной тысячи штук, но местные власти это, похоже, не волнует. Вместо реальных машино-мест они предлагают людям подать заявление на некую денежную компенсацию, получить которую, в зависимости от того, насколько корректно оформлены документы на гаражный бокс, тот еще квест.