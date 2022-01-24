Самые крутые автомобили «терминатора-аварийщика» Арнольда Шварценеггера

Пока на российских дорогах пачками калечат людей артисты, блогеры, чиновники и прочие маргиналы, в США довольно скромно отметился в аварии 74-летний актер и бывший калифорнийский губернатор Арнольд Шварценеггер. Главный «терминатор» всея Земли буквально раздавил попавшую под колеса здоровенного GMC Yukon XL гибридную Toyota Prius, попутно раскидав еще пару машин. Водительница легковушки без промедления была отправлена в один из лазаретов Лос-Анджелеса с травмой головы. Сам Шварц не пострадал. Не зря же его называют «железным Арни».

Зачем виновник ДТП решил подергать судьбу за ухо — неизвестно, но алкоголя или наркотиков в организме Шварценеггера обнаружено не было. А вот машин в его гараже — хоть отбавляй. Портал «АвтоВзгляд» познакомился с самыми любопытными из них.

Автоколлекция главного героя «Коммандо» и «Вспомнить все» включает в себя целую россыпь знаковых автомобилей. В их числе — Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse с лютым движком W16, выстреливающим до 410 км/ч благодаря доброй (точнее, злой) тысяче сил мощности. Интересно, чем бы закончилась дорожная ссора, будь Арни за рулем гиперкара? Но, к счастью или сожалению, болид им был продан пару лет назад. Из менее приземленных игрушек в гараже знаменитости имелись Porsche 911 и Mercedes-Benz SLS после мощной AMG-инъекции.