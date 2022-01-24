Самые крутые автомобили «терминатора-аварийщика» Арнольда Шварценеггера

Пока на российских дорогах пачками калечат людей артисты, блогеры, чиновники и прочие маргиналы, в США довольно скромно отметился в аварии 74-летний актер и бывший калифорнийский губернатор Арнольд Шварценеггер. Главный «терминатор» всея Земли буквально раздавил попавшую под колеса здоровенного GMC Yukon XL гибридную Toyota Prius, попутно раскидав еще пару машин. Водительница легковушки без промедления была отправлена в один из лазаретов Лос-Анджелеса с травмой головы. Сам Шварц не пострадал. Не зря же его называют «железным Арни».
Зачем виновник ДТП решил подергать судьбу за ухо — неизвестно, но алкоголя или наркотиков в организме Шварценеггера обнаружено не было. А вот машин в его гараже — хоть отбавляй. Портал «АвтоВзгляд» познакомился с самыми любопытными из них.
Автоколлекция главного героя «Коммандо» и «Вспомнить все» включает в себя целую россыпь знаковых автомобилей. В их числе — Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse с лютым движком W16, выстреливающим до 410 км/ч благодаря доброй (точнее, злой) тысяче сил мощности. Интересно, чем бы закончилась дорожная ссора, будь Арни за рулем гиперкара? Но, к счастью или сожалению, болид им был продан пару лет назад. Из менее приземленных игрушек в гараже знаменитости имелись Porsche 911 и Mercedes-Benz SLS после мощной AMG-инъекции.
Кстати, к «Мерседесам» Арнольд питает особые чувства. В автопарке «звезды» числилось несколько «Геликов» и даже огромный Mercedes Unimog U1300 SE 1977 года выпуска! Впрочем, куда больше он любит американские машины: Dodge Challenger SRT8, Chevrolet Corvette, Cadillac Escalade, Jeep Wagoner и Hummer. Последних у Шварца тоже было несколько. Да что уж там: любимец миллионов даже лично представил общественности новейший «Хаммер» с электрической силовой установкой. Вот он — патриот своей страны! Жил бы в России — определенно «юзал» бы УАЗ.
Не меньше, если не больше у голливудского актера и байков. Разумеется, таких же легендарных, как он сам. Не трудно догадаться, что речь идет о поделках системы Harley-Davidson.
Однако визитной карточкой Шварценеггера является эксклюзивный Excalibur Series lll Phaeton, выпущенный в конце 70-х годов. На этом автомобиле Арнольд нередко раскатывал по Лос-Анджелесу, особенно во времена своей, иногда даже бурной губернаторской деятельности.