Из-за украинского кризиса число автомобильных дилеров сильно сократится

Автопроизводители один за другим убегают из нашей страны — приостанавливают поставки импортных машин и даже «замораживают» свои российские заводы. Власти думают о том, как бы в эпоху украинского кризиса поддержать отечественных автостроителей и покупателей. А вот до дилеров никому дела нет: как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Ситуация у них, конечно, незавидная: запасы новеньких машин на складах тают, и автосалонам приходится максимально задирать ценники на то, что есть. Но кроме возмущения и истерических насмешек обновленные прайс-листы никаких других эмоций — и уж тем более желания приобрести автомобиль — у покупателей не вызывают. Ну кто в здравом уме купит Hyundai Solaris за 2,7 млн рублей (с таким предложением на днях выступил один московский дилер)?
Эксперты отрасли, принявшие участие в пресс-конференции газеты «Московский Комсомолец» и портала «АвтоВзгляд», посвященной проблемам автопрома из-за украинского конфликта, сошлись во мнении, что дилеры перенесут фокус внимания на другие направления бизнеса — в частности, сервисное обслуживание и подержанные автомобили. Но беда в том, что и там ситуация нестабильна, да и вряд ли они смогут противостоять «местным» игрокам.
Взять то же послепродажное обслуживание: у дилеров сервисные ценники и так кусачие, а если они поднимут их еще выше, то оставшиеся клиенты убегут к неофициалам и в «гаражи». Бороться за место под солнцем на вторичном рынке тоже сложно. В нынешних условиях, когда на счету каждый рубль, покупатель с большей долей вероятности свяжется с частником, с которым всегда можно договориться.
В общем, перспективы у дилеров нерадужные. По мнению экспертов, новый кризис зачистит ряды — многие автосалоны будут вынуждены закрыться или пересмотреть свои планы на бизнес, избавившись от «лишних» точек и сотрудников. Выживет сильнейший: тот, кто будет действовать аккуратно, изобретать новые инструменты, «прислушиваться» к покупательской способности и не «жестить».