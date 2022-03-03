Из-за украинского кризиса число автомобильных дилеров сильно сократится

Эксперты отрасли, принявшие участие в пресс-конференции газеты «Московский Комсомолец» и портала «АвтоВзгляд», посвященной проблемам автопрома из-за украинского конфликта, сошлись во мнении, что дилеры перенесут фокус внимания на другие направления бизнеса — в частности, сервисное обслуживание и подержанные автомобили. Но беда в том, что и там ситуация нестабильна, да и вряд ли они смогут противостоять «местным» игрокам.

Взять то же послепродажное обслуживание: у дилеров сервисные ценники и так кусачие, а если они поднимут их еще выше, то оставшиеся клиенты убегут к неофициалам и в «гаражи». Бороться за место под солнцем на вторичном рынке тоже сложно. В нынешних условиях, когда на счету каждый рубль, покупатель с большей долей вероятности свяжется с частником, с которым всегда можно договориться.

В общем, перспективы у дилеров нерадужные. По мнению экспертов, новый кризис зачистит ряды — многие автосалоны будут вынуждены закрыться или пересмотреть свои планы на бизнес, избавившись от «лишних» точек и сотрудников. Выживет сильнейший: тот, кто будет действовать аккуратно, изобретать новые инструменты, «прислушиваться» к покупательской способности и не «жестить».