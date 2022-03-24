Россияне выступают против таксистов-мигрантов

Летом 2017 года в силу вступил закон, ужесточающий требования к водителям такси. С тех пор работать на машинах с «шашечками» могут лишь те граждане, что имеют российские, киргизские, белорусские или казахстанские «права», а также стаж от 3 лет. Предусмотрен, разумеется, и штраф — правда, выписывают его не рулевому, а его работодателю.

Как бы то ни было, а этих мер в Совете по правам человека считают недостаточными. Там настаивают на том, что сдавать российские экзамены должны все без исключения иностранцы. И большинство опрошенных граждан (72%) с инициаторами согласны: по их мнению, введение обязательных экзаменов для всех приезжих таксистов способствует снижению аварийности и повышению безопасности.

Против же ужесточений выступили 8% респондентов — те, кто опасается, что подобный запрет откроет «еще один канал для коррупции». Ведь даже многие россияне получают «права» нечестным способом, чего уж говорить о мигрантах, которым «корочки» нужны для работы.

Остается лишь добавить, что опрос проводился сервисом поиска работы SuperJob. В нем приняли участие более 1600 человек в возрасте от 18 лет из разных регионов страны.