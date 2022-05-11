Почему к лету бензин и солярка в России заметно подешевеют

Санкции, контрибуции, изъятия и прочие разрушительные головокружительные процессы, о которых сегодня вещают даже утюги с душевыми лейками, говорят о «горячем» этапе движения тектонических плит мировой экономики. За грохотом орудий уже слышен раскатистый треск падения устоявшихся правил игры. Слом экономических и политических систем.

Устоявшиеся годами и даже десятилетиями связи распадаются. Но нам-то, простым смертным, от этого что? Айфон и новый автомобиль уже не купить, а за одеждой привычных брендов придется постоять в интернет-очереди. Стерев скупую со щеки и выйдя наконец из-за компьютерного монитора, отложив смартфон и планшет, нужно просто осмотреться.

Отказ от российской нефти и нефтепродуктов — пусть и глубоко «медийный» в силу своей технической невыполнимости — привел к ожидаемому эффекту: отечественные нефтяники и газовики начали выводить на внутренний рынок экстра партии топлива, которые по тем или иным причинам вовремя не отправились к импортному покупателю. Ключевое слово — «вовремя».