Почему к лету бензин и солярка в России заметно подешевеют

Санкции, контрибуции, изъятия и прочие разрушительные головокружительные процессы, о которых сегодня вещают даже утюги с душевыми лейками, говорят о «горячем» этапе движения тектонических плит мировой экономики. За грохотом орудий уже слышен раскатистый треск падения устоявшихся правил игры. Слом экономических и политических систем.
Устоявшиеся годами и даже десятилетиями связи распадаются. Но нам-то, простым смертным, от этого что? Айфон и новый автомобиль уже не купить, а за одеждой привычных брендов придется постоять в интернет-очереди. Стерев скупую со щеки и выйдя наконец из-за компьютерного монитора, отложив смартфон и планшет, нужно просто осмотреться.
Отказ от российской нефти и нефтепродуктов — пусть и глубоко «медийный» в силу своей технической невыполнимости — привел к ожидаемому эффекту: отечественные нефтяники и газовики начали выводить на внутренний рынок экстра партии топлива, которые по тем или иным причинам вовремя не отправились к импортному покупателю. Ключевое слово — «вовремя».
Размолотая в пух и прах логистика, дополнительные переговоры и новые звенья в каждой сделке привели к образованию могучего профицита: бензин, солярку и газ надо куда-то девать, ведь построить новые хранилища за пару месяцев просто невозможно. А заводы работают, их останавливать нельзя. Значит, выводим на внутренний рынок. А чтобы быстро нарастить продажи требуется что? Правильно, снизить цену. Понеслась!
Естественно, заметных снижений прайсов на заправках по щелчку государственных пальцев не произошло. Медленно, но верно ценники, сначала разными дисконтными программами и бонусами, поползли вниз. Копеечка к копеечке. Первым делом регионы, где покупательная способность ниже, потом уж крупные города и столицы.
Аналитики предполагают, что заметный эффект от перенаправления «недр» внутрь страны — а это сейчас единственный верный из «быстрых» путей — придется на конец мая — начало июня. Одним словом, сочинская логистика в этом году существенно подешевеет. Самолеты не летают, так что все поедем на автомобилях.
Впрочем, это в Москве «ценового пике» не заметили. А вот в регионах — очень даже. Например, в Кабардино-Балкарии газ на заправках подешевел сразу на 8 рублей — теперь за единицу нужно платить 20 «целковых». Ничтоже сумняшеся, подсчитаем: единоразовое снижение составило более 25%. Неплохой такой дисконт! Может и на бензин с дизелем так же?
На настроение и жизненные устои такое сокращение цены на горючее скажется чрезвычайно сильно: стоимость топлива есть практически во всех покупках, от яблока до холодильника, так что массовое снижение цены логистики мгновенно сыграет на ценниках в магазинах. Тем более, что абсолютное большинство товаров на сегодняшних полках сделаны в России. То есть топливо есть не только в доставке, но и в производстве. Двойная удача!
ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM