Названы лучшие продавцы автомобилей в России

Напомним, что премия «Автодилер года — 2022» проводится уже в восьмой раз. Если совсем коротко и официально, то ее цель — анализ деятельности дилерских центров и холдингов, а также выявление среди них наиболее передовых в сфере организации продаж, сервиса и маркетинга.
При этом, что весьма и весьма актуально, организаторы мероприятия, выбирая лидеров отечественного авторитейла, ориентируются не только на мнение профессионального жюри, но и на отзывы покупателей. И в этом смысле показательно, что в номинации «Лучший клиентский опыт» организаторы отметили те компании, которые продемонстрировали высокое качество клиентского обслуживания.
Чтобы определить победителей в этой — может быть, одной из важнейших для обычного покупателя номинации, эксперты проанализировали, в том числе, работу дилерских центров с клиентами на сайте Авито как самого, без преувеличения, востребованного потребителями ресурса по поиску автомобилей, запчастей, сопутствующего сервиса. И тут в сегменте официальных дилеров (народ должен знать своих героев!) победу одержали компании «Артан», «KIA Центр Зубово» и «Прохор» (последние две специализируются на реализации авто с пробегом).
Иными словами, и здесь, и в других номинациях картинка сложилась весьма объективной, и в итоге в числе 50 номинантов, прошедших серьезный конкурсный отбор, оказались лучшие дилеры легковых автомобилей и коммерческого транспорта, продемонстрировавшие наиболее эффективную работу в заявленных премией областях и направлениях автомобильного бизнеса.
Кстати сказать, битва за первые места была нешуточной, если учесть, что к участию в премии были приглашены все 3000 официальных дилерских центров, работающие в России. А на финальном этапе за победу в пяти номинациях («Организация продаж новых автомобилей»; «Организация продаж автомобилей с пробегом»; «Организация сервиса»; «Маркетинг– Автомобили с пробегом»; «Лучший клиентский опыт») боролись 575 дилеров из 55 городов РФ, представляющих 49 автомобильных брендов. Плюс к этому, в рамках «Автодилер года — 2022» впервые были определены победители в двух новых номинациях: «Легкий коммерческий транспорт» (здесь безоговорочный верх взяла компания «Автритэйл») и «Коммерческий транспорт» (оказалось, что грузовиками и прицепами лучше всех в стране торгует компания «Транзит-Дон», сельхозтехникой — Boston Technic, дорожно-строительными машинами — «Бигцентр»).
А ответ на вопрос, стоило ли вообще в этом году заморачиваться с проведением премии, учитывая нынешние реалии, в том числе сказавшиеся и на автопродажах, дал порталу «АвтоВзгляд» управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков:
— Уже восьмой год подряд мы оцениваем различные аспекты работы дилерских центров, начиная от продаж, маркетинга и заканчивая сервисом. А в этом году премия «Автодилер года» проходит под слоганом «Лидерство вне обстоятельств». Да, сегодня наша отрасль столкнулась с серьезными вызовами. Но мы уверены, что открытое взаимодействие, обмен опытом и совместный поиск лучших решений — это те принципы, которые помогут рынку. Мы, со своей стороны, продолжим развивать премию «Автодилер года» и методологию выбора лучшиx игроков рынка, чтобы способствовать расширению и укреплению профессионального сообщества…