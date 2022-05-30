Названы лучшие продавцы автомобилей в России

Чтобы определить победителей в этой — может быть, одной из важнейших для обычного покупателя номинации, эксперты проанализировали, в том числе, работу дилерских центров с клиентами на сайте Авито как самого, без преувеличения, востребованного потребителями ресурса по поиску автомобилей, запчастей, сопутствующего сервиса. И тут в сегменте официальных дилеров (народ должен знать своих героев!) победу одержали компании «Артан», «KIA Центр Зубово» и «Прохор» (последние две специализируются на реализации авто с пробегом).

Иными словами, и здесь, и в других номинациях картинка сложилась весьма объективной, и в итоге в числе 50 номинантов, прошедших серьезный конкурсный отбор, оказались лучшие дилеры легковых автомобилей и коммерческого транспорта, продемонстрировавшие наиболее эффективную работу в заявленных премией областях и направлениях автомобильного бизнеса.

Кстати сказать, битва за первые места была нешуточной, если учесть, что к участию в премии были приглашены все 3000 официальных дилерских центров, работающие в России. А на финальном этапе за победу в пяти номинациях («Организация продаж новых автомобилей»; «Организация продаж автомобилей с пробегом»; «Организация сервиса»; «Маркетинг– Автомобили с пробегом»; «Лучший клиентский опыт») боролись 575 дилеров из 55 городов РФ, представляющих 49 автомобильных брендов. Плюс к этому, в рамках «Автодилер года — 2022» впервые были определены победители в двух новых номинациях: «Легкий коммерческий транспорт» (здесь безоговорочный верх взяла компания «Автритэйл») и «Коммерческий транспорт» (оказалось, что грузовиками и прицепами лучше всех в стране торгует компания «Транзит-Дон», сельхозтехникой — Boston Technic, дорожно-строительными машинами — «Бигцентр»).