Блогерша из Екатеринбурга ради хайпа посадила за руль годовалого младенца

фото: соцсети
Облетевшее «интернеты» видео ребенка за рулем, опубликованное не особо далекой инстамамашей из Екатеринбурга, привлекло внимание подписчиков из МВД. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Всероссийскую известность приобрела жительница Екатеринбурга по имени Александра Коршунова. Ради «хайпа» и подписчиков она разместила в своих соцсетях видео с участием своего едва научившегося стоять на ногах маленького сына.

В ролике ребенок, находясь на коленях у сидящей за рулем движущегося автомобиля матери, держится за баранку, нажимает на кнопки в салоне и вообще развлекается, как может. Разумеется, ни о каких средствах защиты малыша речи не идет.

Мамаша, кстати, и сама едет непристегнутая ремнем безопасности. Ребенку, как и его родительнице, все происходящее явно очень нравится. Мать сопроводила ролик комментариями, свидетельствующими, что малыш рулит автомобилем на деревенской или дачной улице, а мадам не видит ничего криминального или опасного для здоровья мальчика в сложившейся ситуации.

Как выяснилось, представителей ГИБДД Екатеринбурга видеопрезентация гражданки Коршуновой тоже крайне впечатлила.

– По данному факту будет проведена проверка. Особенно опасно перевозить ребенка на коленях, потому что в случае резкого маневра или ДТП, он может получить серьезные травмы, — заявили в местной полиции.

безопасность дорожного движения
15 июля 2022
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