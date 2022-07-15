Блогерша из Екатеринбурга ради хайпа посадила за руль годовалого младенца

Всероссийскую известность приобрела жительница Екатеринбурга по имени Александра Коршунова. Ради «хайпа» и подписчиков она разместила в своих соцсетях видео с участием своего едва научившегося стоять на ногах маленького сына.

В ролике ребенок, находясь на коленях у сидящей за рулем движущегося автомобиля матери, держится за баранку, нажимает на кнопки в салоне и вообще развлекается, как может. Разумеется, ни о каких средствах защиты малыша речи не идет.

Мамаша, кстати, и сама едет непристегнутая ремнем безопасности. Ребенку, как и его родительнице, все происходящее явно очень нравится. Мать сопроводила ролик комментариями, свидетельствующими, что малыш рулит автомобилем на деревенской или дачной улице, а мадам не видит ничего криминального или опасного для здоровья мальчика в сложившейся ситуации.