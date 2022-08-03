В России стали массово воровать зеркала с автомобилей: как защититься от кражи

Утро будет добрым не у всех: поворот ключа, открытое навстречу прохладе окно, прогрев и традиционный взгляд «по зеркалам». А зеркал-то и нет! Оказывается, умельцы ночью сняли зеркальные элементы, оставив водителя фактически безоружным и слепым на дороге. Ехать на таком автомобиле уже небезопасно, так что день будет безвозвратно испорчен общественным транспортом, с обязательным посещением рынка или «вольного продавца», который за малую мзду — от тысячи до полутора — поделится нужной деталью. Мерзко, гадко и где-то даже обидно. Спасибо, любимый город, что снес личный гараж под окном.

Эмоции — эмоциями, но нужно отчетливо для себя принять два ключевых обстоятельства: перемещаться на автомобиле без зеркал — себе дороже, а также неоспоримый факт о необходимости приложении максимальных усилий, дабы подобную ситуацию пресечь в будущем. С первым все предельно просто: либо автобус с трамваем, либо ближайший автомагазин. Нет нужных зеркал — фары от «Нивы» и скотч решат вопрос в срочной перспективе. А там уж и до большого рынка доехать можно. Со вторым пунктом намного сложнее: большинство автозеркал устанавливаются на защелках, снять которые — дело нескольких секунд.

Клеить и прибивать гвоздями бессмысленно, потому что оторвут вместе с креплением и потом придется заплатить еще и за агрегат. Самый простой, дешевый и быстрый вариант — гравировка. Изречения из любимого музыкального произведения, номер телефона или фотография любимой собаки сделают зеркала непригодным для последующей продажи, а, значит, отведут воришку. Цена вопроса — от 150 рублей, времени займет не более получаса. Зеркала стоит перед процедурой отмыть или, коль уж речь вынужденно зашла про новые, не доставать из упаковки раньше времени. Пыль и грязь могут испортить визуальную составляющую.