Российские власти удвоили субсидию на установку ГБО на автомобили

Несколько лет назад, незадолго до всеобщего помешательства на электрическом транспорте, российские власти в лице главы Минпромторга Дениса Мантурова называли газ наиболее подходящим топливом для нашей страны. И тогда, чтобы простимулировать переход граждан на метан, были введены государственные субсидии на установку ГБО. Но, похоже, эта мера нужного результата не дала, и чиновники пересмотрели условия «акции щедрости».

Так, теперь правительство готово покрывать не 24% расходов, связанных с переоборудованием автомобиля, а 48%, сообщает «Коммерсант». Осталось только упростить процесс оформления процедуры, сократив число необходимых согласований с ГИБДД, что в начале года предлагал комитет Совета федерации по экономической политике.

Добавим, что по данным агентства «Автостат», по состоянию на апрель 2022 года на бензиновые машины приходится 84% российского автопарка, на дизельные — 10%, а на автомобили с ГБО — всего 5%.