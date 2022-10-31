Ниже плинтуса: ГИБДД берет на службу «китайцев»

Подхватив моду, всякое объединение, организация, ведомство норовят обрести сопоставимые параметры, грозно трансформируясь в силовиков. Роспотребнадзор и тот сшил себе кителя, придумал погоны и предстал перед изумленными обывателями в блеске малиновых пиджаков с золотым шитьем и звездами. Но поскольку публично предъявить права на роскошную жизнь может не всякий силовик, важна атрибутика идентификации. Где первым номером публичности всегда был автомобиль.

Когда в начале перестройки презрение к милиции достигло властей, патрулирование улиц стало проходить за рулем самого позорного автомобиля СССР — «Москвич» ИЖ−412, что вызвало одобрение и редкий момент солидарности. Затем силовики вернули позиции. И для обывателя стал обычным делом первейший признак служебной удачи силовиков — дорогой автомобиль. Если в потоке наглеет черная машина престижной марки, вероятнее всего внутри кто-то в погонах, а отнюдь не бизнесмен.

Проникнутые верностью служения, воспряли водители служебных машин силовых ведомств. Как известно, слуга всегда считает себя равным господину, а уж за его спиной и подавно пытается править миром. Поэтому пустой черный дорогой автомобиль на красивых номерах, пока он мчится к ногам хозяина, гораздо опаснее, ведь водитель считает себя министром.