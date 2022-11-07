В России начали сертифицировать отечественное аэротакси

— Совместно со специалистами Московского авиационного института в настоящее время мы работаем над сертификацией нашей разработки как гражданского воздушного судна: готовим необходимые для ее успешного прохождения документы, — приводит слова генерального директора стартапа Hover Александра Атаманова РИА «Новости».

Он отметил, что сертификация — процесс крайне небыстрый, однако в компании уверены, что их летательный аппарат станет доступен для коммерческих перевозок с реальными пассажирами на борту уже в 2025 году.

Но это, вероятно, самый оптимистичный сценарий. Как минимум потому, что аэротакси в России пока не регулируется законодательно, из-за чего не могут проводиться даже тестовые полеты, чего уж говорить о массовом использовании. Кроме того, отечественная разработка наверняка базируется на зарубежных комплектующих и технологиях, с которыми тоже могут возникнуть сложности.

Добавим, что летательный аппарат от Hover вмещает двух человек. Он поднимается на высоту до 150 м, разгоняется до 200 км/ч и на одном заряде аккумулятора может работать до 40 минут. Для взлета и посадки большому дрону много места не требуется — хватает стандартного парковочного слота. А стоимость поездки на нем, как сообщалось ранее, составит около 200 рублей за 1 км.