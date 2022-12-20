Названа причина, почему каждый пятый россиянин стал отказываться ездить на автомобиле

Как показали результаты опроса, проведенного специалистами сервиса онлайн покупки и продажи автомобилей «СберАвто» в содружестве с аналитиками «СберАптека», каждого третьего россиянина укачивает в общественном транспорте (32%), а более четверти сталкиваются с подобным недугом, сидя в автомобиле (28%). Причем 71% опрошенных чувствует себя удовлетворительно, находясь на пассажирском сиденье, а 29% — за рулем.

Примечательно, что 15% респондентов замечают признаки тошноты лишь время от времени, а 9% — в ходе длительной поездки.

Каждый седьмой участник исследования отметил, что в заторах укачивает интенсивнее обычного и чаще это происходит в машинах с механической коробкой передач и автомобилях бюджетного класса. Большинство россиян — 31% — уверены, что во многом виноват водитель, склонный к рваной манере езды.

Общую слабость при движении на автомобиле испытывают 29% опрошенных, головокружение — 22%, тошноту — 45%, а рвоту — 11%. При этом больше четверти респондентов ничего не предпринимают для того, чтобы избежать укачивания в дороге.