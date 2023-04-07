Тушите свет: как рекордная засуха окончательно добьет европейский автопром

«Прикол» складывающейся сейчас в Европе ситуации в том, что приближающееся лето, которое, по прогнозам климатологов, станет еще более жарким и засушливым чем прошлое. Ожидается тепловой рекорд чуть ли не за последние 500 лет. Дело в том, что в последние годы преобладающие ветра в Европу дуют строго с южного направления и несут с собой сухой и горячий воздух из Африки. Поэтому ближайшим летом население европейских стран, сэкономив энергию (и топливо для электростанций) на теплой зиме, по полной программе начнет тратить ее на охлаждение всего и вся.
Соответственно, стоимость газа и электроэнергии как и летом 2022-го полезет вверх. Что для автопрома будет совсем не кстати. Но это полбеды. Оказывается, в странах Европы прошедшей зимой толком не выпало осадков. Снега было мало даже в Альпах, где его отсутствие не позволило открыть многие горнолыжные трассы. В Испании и Италии бьют тревогу: там уже начинают пересыхать озера и водохранилища. И это при том, что настоящее лето еще и не думало начинаться.
В недавнем исследовании «Европейской обсерватории засухи» говорится, что на большинстве территории Франции и Великобритании зафиксирован дефицит почвенной влаги. Спутниковые данные свидетельствуют, что на континенте действительно чрезмерно сухо. Все говорит в пользу грандиозной засухи в Европе летом 2023-го. Разве что случится чудо и континент в ближайшие недели внезапно зальют спасительные многодневные ливни.
Заметим, что подобные жаркие проблемы (хотя и меньшей интенсивности) европейская экономика переживала прошлым летом. Но как-то же выкарабкалась тогда, а значит и в 2023-ем вполне может справиться с ситуацией. Да, но… нет! Масштаб ожидающейся засухи в этом году почти гарантирует, что сельское хозяйство стран Евросоюза получит сокрушительный удар. В особенности это касается государств средиземноморского региона.
Аналитики предсказывают катастрофические неурожаи в Испании и Италии. Сотням сельхозпроизводителей грозит разорение. Во-первых, это ударит по местным банкам, спровоцировав банкротства среди них. Во-вторых, власти стран, подвергшихся засухе, бросятся на помощь своим бедствующим пейзанам, раздавая им деньги из госбюджетов. Которые и так непонятно на каком честном слове держатся: у Италии, например, госдолг равен 155% ВВП, а у Испании — 113%. На помощь им, в свою очередь, будет вынужден прийти уже Евросоюз — применив в очередной раз какую-нибудь «заемную» схему.
Но вот какая заковыка: коронавирусные локдауны, а затем украинский кризис вынудили ЕС потратить кучу средств на поддержку экономик многих стран-членов. Не стоит забывать и о многомиллиардных траншах финансовой помощи Украине, имевших место в 2022 году. А тут придется еще и засыхающим «сельхознеудачникам» давать денег. В общем, этим летом у ЕС может окончательно надорваться «давалка».
Ведь огромная доля всех вышеперечисленных «помощей» осуществляется за счет средств от продажи на биржах долговых обязательств самой ЕС. То есть Евросоюз, фактически, берет средства в долг под обещание вернуть деньги с процентами. Удивительно, но пока мало кто задается вопросом: а чем, собственно, ЕС как организация может обеспечить возврат набранных ею кредитов? У России, например, есть свой ВВП, природные ресурсы, промышленность в конце концов. У той же Германии как государства — приличный ВВП, мощная промышленность. Подобных примеров можно привести множество.
А что есть за душой у ЕС? Несколько офисов в Брюсселе? Получается, что финансы Евросоюза представляют собой что-то вроде жульнического «пузыря» на бирже. С большой вероятностью засуха будущего лета спровоцирует в Европе масштабный долговой кризис. В ходе которого «пузырь» этот рискует лопнуть с треском. Вся зона евро окажется в жесточайшем финансовом катаклизме, который на фоне СВО, инфляции и массовых беспорядков во Франции имеет все шансы приобрести катастрофические последствия.
От подобного «счастья» из Старого Света побежит весь более-менее серьезный производственный бизнес — во главе с автопромышленниками. Последние рванут в США и Китай. Выживут, правда не все. Премиальные бренды наверняка сумеют как-то приспособиться. А вот «бюджетники» вроде Renault/Dacia, Opel, FIAT, Skoda и прочие Peugeot/Citroёn — далеко не факт. На рынках США и Китая их точно не ждут. Названия марок и моделей возможно и сохранятся. А вот суть и «начинка» машин в конечном счете наверняка станет китайской. К сожалению.