Тушите свет: как рекордная засуха окончательно добьет европейский автопром

«Прикол» складывающейся сейчас в Европе ситуации в том, что приближающееся лето, которое, по прогнозам климатологов, станет еще более жарким и засушливым чем прошлое. Ожидается тепловой рекорд чуть ли не за последние 500 лет. Дело в том, что в последние годы преобладающие ветра в Европу дуют строго с южного направления и несут с собой сухой и горячий воздух из Африки. Поэтому ближайшим летом население европейских стран, сэкономив энергию (и топливо для электростанций) на теплой зиме, по полной программе начнет тратить ее на охлаждение всего и вся.

Соответственно, стоимость газа и электроэнергии как и летом 2022-го полезет вверх. Что для автопрома будет совсем не кстати. Но это полбеды. Оказывается, в странах Европы прошедшей зимой толком не выпало осадков. Снега было мало даже в Альпах, где его отсутствие не позволило открыть многие горнолыжные трассы. В Испании и Италии бьют тревогу: там уже начинают пересыхать озера и водохранилища. И это при том, что настоящее лето еще и не думало начинаться.

В недавнем исследовании «Европейской обсерватории засухи» говорится, что на большинстве территории Франции и Великобритании зафиксирован дефицит почвенной влаги. Спутниковые данные свидетельствуют, что на континенте действительно чрезмерно сухо. Все говорит в пользу грандиозной засухи в Европе летом 2023-го. Разве что случится чудо и континент в ближайшие недели внезапно зальют спасительные многодневные ливни.