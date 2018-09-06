Штраф за отсутствие ОСАГО могут повысить в 7 раз

Один из руководителей главного финансового ведомства России в снисходительно-неопределенном тоне высказался за повышение размеров штрафа за езду без оформленного полиса ОСАГО.
Максим Строкер

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил СМИ, что штрафы для водителей, не оформивших полис ОСАГО, вполне можно увеличивать.

—Что касается штрафов, вопрос их повышения можно обсуждать. Все-таки должна быть сопоставимость между штрафами и экономической составляющей, выгодой, которую человек получил. Считаю, фиксацию через камеры, безусловно, надо делать. Это хорошая история, возможности для этого есть, — считает Моисеев.

Напомним, что согласно КоАП штраф за езду без обязательной страховки автогражданской ответственности на данный момент составляет 800 рублей. А средняя по России стоимость полиса ОСАГО — около 5500 рублей. Таким образом, власти, судя по всему, готовы обсуждать повышение штрафа за отсутствие обязательной автостраховки примерно в 7 раз.

Относительно сроков введения повышенных санкций к нарушителям замминистра высказался в том духе, что прежде страховщики должны обеспечить реальную 100-процентную доступность полисов ОСАГО для всех желающих их купить во всех регионах России.

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6 сентября 2018
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