KIA, Toyota и Volkswagen: новый список авто, попадающих под «налог на роскошь»

На официальном портале Министерства промышленности и торговли РФ опубликован свежий список автомобилей, подпадающих под так называемый «налог на роскошь». Новый перечень включает 1193 пункта, тогда как прошлогодний состоял из 1040 позиций.
Почти половина авто в различных модификациях и комплектациях из списка, а точнее 576 наименований — это легковушки средней стоимостью от 3 млн. до 5 млн. рублей и возрастом не старше трех лет.
Для таких машин, выпущенных не больше года назад, повышающий коэффициент транспортного налога равен 1,5. Для годовалых налог рассчитывается с учетом коэффициента 1,3, а для автомобилей, «проживших» от двух до трех лет используют множитель 1,1.
Еще 447 строк занимает транспорт, оценивающийся от 5 млн. до 10 млн. «целковых» и собранный не больше пяти лет назад. Владельцы таких машин выплачивают налог в двойном размере.
Автомобилей с ценником от 10 млн. до 15 млн., сошедших с конвейера не более 10 лет назад, оказалось 97, плюс 73 машины не старше 20 лет, чья покупка обойдется в среднем от 15 млн. рублей. За них государству платят втройне.
Стоит отметить, что в свежем документе помимо автомобилей премиальных и люксовых брендов, есть Chevrolet Traverse, Ford Explorer, KIA K900 и Stinger, Toyota Highlander, а также Nissan Murano и Volkswagen Touareg. И нет ничего удивительного, что перечень растянулся еще почти на 150 пунктов. С таким ростом цен автомобили из средств передвижения постепенно переходят в разряд роскоши.