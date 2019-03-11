KIA, Toyota и Volkswagen: новый список авто, попадающих под «налог на роскошь»

Почти половина авто в различных модификациях и комплектациях из списка, а точнее 576 наименований — это легковушки средней стоимостью от 3 млн. до 5 млн. рублей и возрастом не старше трех лет.

Для таких машин, выпущенных не больше года назад, повышающий коэффициент транспортного налога равен 1,5. Для годовалых налог рассчитывается с учетом коэффициента 1,3, а для автомобилей, «проживших» от двух до трех лет используют множитель 1,1.

Еще 447 строк занимает транспорт, оценивающийся от 5 млн. до 10 млн. «целковых» и собранный не больше пяти лет назад. Владельцы таких машин выплачивают налог в двойном размере.