Очередной сервис заказа такси начал страховать здоровье пассажиров

Компания «Ситимобил» страхует как пассажиров, так и водителей на случай травм, инвалидности от первой до третьей степени, а также при гибели в результате аварии. Сумма страховых выплат может доходить до 2 млн. рублей.

На данный момент таксомоторная служба заключила договор с одной страховой, но в течение первого полугодия в списке партнеров появится еще две страхующих фирмы. Стоит отметить, что на стоимости поездок это нововведение никак не отразится.

Напомним, что о подобного рода страховании заговорили еще пару лет назад, когда на одного из агрегаторов такси женщина, попав в ДТП и получив серьезные травмы, подала в суд, запросив компенсацию в баснословные 60 млн. рублей.

К слову сказать, около года назад в Госдуму внесли соответствующий законопроект, обязующий страховать пассажиров такси. Он был принят в первом чтении, но пока дальше этого дело не продвинулось. Правда, извозчики и сами, без принуждения, спешат исполнить свой гражданский долг.