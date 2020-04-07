Как сэкономить несколько тысяч рублей при покупке полиса ОСАГО

Ни для кого не секрет, что на стоимость обязательной «автогражданки» влияет несколько факторов. Это — стаж, возраст и регион проживания водителя, мощность автомобиля (если речь идет о легковушке) срок действия будущего полиса, количество допущенных до управления машиной лиц и аварийность. Аккуратным автовладельцам, не попадавшим по своей вине в ДТП, причитается скидка, которая может достигать 50% от ценника страховки.
Автомобилисту, оформляющему полис ОСАГО впервые, автоматически присваивается КБМ, равный единице — он соответствует третьему водительскому классу. По истечении 12 месяцев страховщик смотрит, сколько раз за этот период клиент попадал в убыточные для компании аварии и — в зависимости от результатов — понижает или повышает его КБМ.
В конце 2018 года по указанию Банка России «о страховых тарифах» в силу вступили новые правила расчета КБМ. Главное нововведение — единый день перерасчета коэффициента. Иными словами, если раньше водителю корректировали показатель в момент продления страховки, то теперь — вне зависимости от даты оформления нового полиса — он пересматривается автоматически. Это происходит каждый год 1 апреля.
Другое немаловажное новшество касается главным образом тех водителей, которые вписаны в несколько страховок. К примеру, автомобилист допущен к управлению двух машин — своей и супруги. На первой «ласточке» он весь год ездит безукоризненно, а на второй — инициирует ДТП. По старым правилам, страховщики снизили бы такому клиенту КБМ, приняв во внимание инцидент с участием авто супруги. А по новым — они закроют на него глаза, взяв за основу для расчета нового полиса лучший показатель.
Как и раньше, стоимость «открытой» страховки формируется, исходя из КБМ, равного единице — вне зависимости от того, как часто автомобиль попадал в ДТП за предыдущие 12 месяцев. Неизменными остались и правила расчета полиса ОСАГО, в который вписываются несколько водителей: по-прежнему берется КБМ самого «аварийного» драйвера.
Согласно статистике, по итогам 2019 года количество водителей, получивших скидку на полис ОСАГО, увеличилось на 5% по сравнению с 2018-м. Благодаря нововведениям, аж 89% всех автовладельцев России «закрыли» минувший год с КБМ меньше единицы. Впрочем, не только автомобилистам пришлись по нраву новые правила. Страховые компании в свою очередь радуются, что наконец-то вся информация по клиентам систематизировалась, а вероятность возникновения ошибок свелась к минимуму.
Узнать свой КБМ можно, заглянув в действующий полис ОСАГО или на официальный сайт Российского союза автостраховщиков (РСА). Если имеющиеся данные расходятся с вашими собственными расчетами (скажем, аварий не было, а КБМ повысили), то для начала следует обратиться в свою страховую компанию. В случае, когда по каким-либо причинам агенты не могут решить вопрос, нужно идти дальше — в РСА.
И еще напомним, что сейчас полис ОСАГО можно купить без предъявления диагностической карты в связи с тем, что на время эпидемии коронавируса сервисы, занимающиеся проверкой автомобиля закрыты. Правда, техосмотр все же придется пройти, когда режим самоизоляции отменят.