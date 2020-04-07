Как сэкономить несколько тысяч рублей при покупке полиса ОСАГО

Ни для кого не секрет, что на стоимость обязательной «автогражданки» влияет несколько факторов. Это — стаж, возраст и регион проживания водителя, мощность автомобиля (если речь идет о легковушке) срок действия будущего полиса, количество допущенных до управления машиной лиц и аварийность. Аккуратным автовладельцам, не попадавшим по своей вине в ДТП, причитается скидка, которая может достигать 50% от ценника страховки.

Автомобилисту, оформляющему полис ОСАГО впервые, автоматически присваивается КБМ, равный единице — он соответствует третьему водительскому классу. По истечении 12 месяцев страховщик смотрит, сколько раз за этот период клиент попадал в убыточные для компании аварии и — в зависимости от результатов — понижает или повышает его КБМ.

В конце 2018 года по указанию Банка России «о страховых тарифах» в силу вступили новые правила расчета КБМ. Главное нововведение — единый день перерасчета коэффициента. Иными словами, если раньше водителю корректировали показатель в момент продления страховки, то теперь — вне зависимости от даты оформления нового полиса — он пересматривается автоматически. Это происходит каждый год 1 апреля.