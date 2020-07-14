Экс-совладельцу «Росгосстраха» дали 8 лет колонии

Приговор, оглашенный сегодня судьей Ольгой Быковской, гласит: «Назначить Хачатурову наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».

Еще одну подсудимую, проходящую по этому делу, Надежду Клепальскую, сестру возглавлявшей совет директоров ПАО «Росгосстрах Банк» Светланы Клепальской, суд приговорил к 6 годам колонии.

По версии следствия, фигуранты дела, имея преступный умысел, в 2017 году реализовали акции ПАО «Росгосстрах», которыми распоряжалось принадлежащее самому Хачатурову ООО «РГС Активы», а полученные средства похитили.

Из материалов дела следует, что Хачатуров растратил или присвоил собственное же имущество (ценные бумаги) на сумму более 2,4 млрд. рублей.