Экс-совладельцу «Росгосстраха» дали 8 лет колонии

фото: incrussia.ru
Столичный Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего вице-президента ПАО «Росгосстрах» Сергея Хачатурова к реальному сроку заключения по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. Портал «АвтоВзгляд» так и не дождался освещения судом роли в этой истории другого человека, контролировавшего «Росгосстрах», — родного брата осужденного, Данила Хачатурова.

Приговор, оглашенный сегодня судьей Ольгой Быковской, гласит: «Назначить Хачатурову наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».

Еще одну подсудимую, проходящую по этому делу, Надежду Клепальскую, сестру возглавлявшей совет директоров ПАО «Росгосстрах Банк» Светланы Клепальской, суд приговорил к 6 годам колонии.

По версии следствия, фигуранты дела, имея преступный умысел, в 2017 году реализовали акции ПАО «Росгосстрах», которыми распоряжалось принадлежащее самому Хачатурову ООО «РГС Активы», а полученные средства похитили.

Из материалов дела следует, что Хачатуров растратил или присвоил собственное же имущество (ценные бумаги) на сумму более 2,4 млрд. рублей.

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, автоуголовка, уголовный кодекс
14 июля 2020
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